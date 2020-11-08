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В Украине ужесточили ответственность за неношение масок

В Украине ужесточили ответственность за неношение масок
Верховная Рада приняла законопроект №3891 об усилении ответственности за несоблюдение мер карантина. Об этом сообщается на сайте парламента.

За принятие законопроекта проголосовали 262 народных депутата.

По новому закону, оштрафованы будут лица, которые пребывали в общественных местах, а также общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты.
В тексте документа отмечается, что средства защиты могут быть изготовлены самостоятельно, а также они должны прикрывать рот и нос.

За нарушение предусматривается ответственность для граждан в размере от 170 до 255 гривен.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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