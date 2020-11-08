В Украине ужесточили ответственность за неношение масок

Алексей Вольцев

Верховная Рада приняла законопроект №3891 об усилении ответственности за несоблюдение мер карантина. Об этом сообщается на сайте парламента.За принятие законопроекта проголосовали 262 народных депутата.По новому закону, оштрафованы будут лица, которые пребывали в общественных местах, а также общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты.В тексте документа отмечается, что средства защиты могут быть изготовлены самостоятельно, а также они должны прикрывать рот и нос.За нарушение предусматривается ответственность для граждан в размере от 170 до 255 гривен.