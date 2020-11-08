Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Взыскать средства с банкиров-нарушителей станет проще

Взыскать средства с банкиров-нарушителей станет проще

Предлагается направлять в Федеральную службу судебных приставов решения уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг о принудительном взыскании средств с финансовых организаций исключительно в электронном виде. Соответствующий законопроект правительства планируется рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 10 ноября.

Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг, согласно законопроекту, будет обязан направлять в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России удостоверения, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, исключительно в электронной форме. Направлять эти документы нужно через системы межведомственного электронного взаимодействия. Эти удостоверения выдаются финансовым омбудсменом для принудительного исполнения финансовой организацией решения по результатам рассмотрения обращения потребителя финансовых услуг. Например, потребитель может обратиться к финансовому уполномоченному с денежным требованием в отношении микрофинансовой организации, например, о взыскании излишне уплаченных процентов за пользование займом.

Предлагаемая система позволит обеспечить полную защиту передаваемой информации от несанкционированного доступа, искажения или блокирования, отмечается в пояснительной записке. Поправки позволят сократить сроки направления удостоверения финансового уполномоченного на принудительное исполнение до суток, а их регистрации — до 10 секунд. Также они позволят снизить количество отказов в возбуждении исполнительного производства и исключить факты предъявления поддельных удостоверений от имени уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг. Эта система также позволит бороться со злоупотреблениями со стороны недобросовестных взыскателей, полагают в правительстве.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Wanted: праздничная коллекция макияжа Lancome и Кьяры Ферраньи
Wanted: праздничная коллекция макияжа Lancome и Кьяры Ферраньи
Иммунолог объяснил тяжелое течение коронавируса у мужчин
Иммунолог объяснил тяжелое течение коронавируса у мужчин
Эксперт: Байден будет жестким к России и поддержит Украину
Эксперт: Байден будет жестким к России и поддержит Украину
Байден пообещал "обратить вспять" пандемию COVID-19, не жалея сил
Байден пообещал "обратить вспять" пандемию COVID-19, не жалея сил
Майли Сайрус и Стиви Никс выпустили совместный сингл
Майли Сайрус и Стиви Никс выпустили совместный сингл
Байден заявил, что вернет США уважение со стороны других стран
Байден заявил, что вернет США уважение со стороны других стран
Отца шокировало домашнее задание сына
Отца шокировало домашнее задание сына
Мишустин оценил проект плана по реализации стратегии развития СНГ
Мишустин оценил проект плана по реализации стратегии развития СНГ
ЦИК предложил развести учебный и избирательный процессы
ЦИК предложил развести учебный и избирательный процессы
Телеведущий Александр Колтовой и его жена погибли при экстренной посадке самолета
Телеведущий Александр Колтовой и его жена погибли при экстренной
При падении самолета в Подмосковье погибли ведущий НТВ Колтовой и его жена
При падении самолета в Подмосковье погибли ведущий НТВ Колтовой и его
Историк рассказал об уникальной судьбе времен Великой Отечественной
Историк рассказал об уникальной судьбе времен Великой Отечественной

Топ на сегодня

Модный дайджест: от Ирины Шейк в рождественской кампании до Билли Айлиш и Гарри Стайлса в фильме Gucci
Модный дайджест: от Ирины Шейк в рождественской кампании до Билли
"Я потеряла ребенка": МакSим впервые раскрыла, как у нее случился выкидыш на позднем сроке беременности
"Я потеряла ребенка": МакSим впервые раскрыла, как у нее случился
От Мирей Дарк до Ким Кардашьян: вдохновляемся звездами в платьях с открытой спиной (потому что такой фасон будет хитом будущей весны)
От Мирей Дарк до Ким Кардашьян: вдохновляемся звездами в платьях с
Литовский «Железный волк» показал свои клыки России
Литовский «Железный волк» показал свои клыки России
Трамп завил о своей победе на выборах
Трамп завил о своей победе на выборах

Еще по теме

Правительству поручили проработать закон о финансовом омбудсмене
В России появится служба финансового уполномоченного
Судебным приставам могут дать возможность определять требования к сообщениям об арестованных счетах
Главные судебные приставы регионов будут распоряжаться средствами со счетов органов ФССП