Взыскать средства с банкиров-нарушителей станет проще

Анастасия Иванова

Предлагается направлять в Федеральную службу судебных приставов решения уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг о принудительном взыскании средств с финансовых организаций исключительно в электронном виде. Соответствующий законопроект правительства планируется рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 10 ноября.

Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг, согласно законопроекту, будет обязан направлять в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России удостоверения, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, исключительно в электронной форме. Направлять эти документы нужно через системы межведомственного электронного взаимодействия. Эти удостоверения выдаются финансовым омбудсменом для принудительного исполнения финансовой организацией решения по результатам рассмотрения обращения потребителя финансовых услуг. Например, потребитель может обратиться к финансовому уполномоченному с денежным требованием в отношении микрофинансовой организации, например, о взыскании излишне уплаченных процентов за пользование займом.

Предлагаемая система позволит обеспечить полную защиту передаваемой информации от несанкционированного доступа, искажения или блокирования, отмечается в пояснительной записке. Поправки позволят сократить сроки направления удостоверения финансового уполномоченного на принудительное исполнение до суток, а их регистрации — до 10 секунд. Также они позволят снизить количество отказов в возбуждении исполнительного производства и исключить факты предъявления поддельных удостоверений от имени уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг. Эта система также позволит бороться со злоупотреблениями со стороны недобросовестных взыскателей, полагают в правительстве.

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