Wanted: праздничная коллекция макияжа Lancome и Кьяры Ферраньи

Вадим Карасев

В рубрике Wanted мы делимся новинками из мира красоты, которые хочется заполучить прямо сейчас. Сегодня в нашем вишлисте — вторая совместная коллекция Lancome и Кьяры Ферраньи. По словам блогера, на создание линии ее вдохновила Неделя моды в Милане. В коллекцию вошли палетка теней The Fashion Flirty Palette, помады L'Absolu Rouge Drama Matte и L'Absolu Rouge Cream, а также объемная тушь Monsieur Big.

Год назад французская марка Lancome представила коллаборацию с известным блогером Кьярой Ферраньи. Тогда помады и палетки в ослепительно розовой упаковке вызвали настоящий ажиотаж среди любительниц макияжа по всему миру. У магазинов выстраивались очереди, а на сайте средства улетали почти так же быстро, как новенькие Yeezy.

Во вторую коллекцию, вдохновленную популярным трендсеттером, вошло именно то, что мы так любим: объемная тушь, яркие помады и палетка, которая как раз пригодится для праздничного макияжа.





Эта коллекция — ода гламурным, смелым и модным образам, посвященная в первую очередь себе. Меня вдохновили недели моды, но я надеюсь, что эта коллекция станет идеальным решением для особых моментов в жизни каждого,

— пояснила Кьяра Ферраньи.





Упаковки украшены глазами с длинными ресницами — знаменитым символом марки Кьяры, которые игриво подмигивают с блестящих голубых футляров.

В палетке восемь оттенков: яркие блестящие синие, оттенок фуксии, черный, серебристый, коричневый и нюдовые цвета, а также два хайлайтера и румяна. Короче говоря, палитра, которую мы будем использовать днем ​​и ночью.

Чтобы завершить праздничный образ, в палитре Fashion Flirty есть сияющая бронзирующая пудра (как раз для тех, кому так не хватает солнечных дней этой осенью).





Формула обновленной туши "Месье Биг" не изменилась — бестселлер интенсивного черного оттенка придаст ресницам эффектный объем.

Губные помады представлены в трех оттенках: бордовом и матовом нюдовом — L'Absolu Rouge Drama Matte, а также темно-красная помада L'Absolu Rouge Cream с атласной текстурой.









Палетка The Fashion Flirty Palette — 6 300 руб.

Помада для губ с ультраматовой текстурой L'Absolu Rouge Drama Matte #274 — 2 944 руб.

Помада для губ с ультраматовой текстурой L'Absolu Rouge Drama Matte #505 — 2 944 руб.

Помада для губ с кремовой текстурой L'Absolu Rouge Cream #160 — 2 944 руб.

Тушь для ресниц Monsieur Big — 2 670 руб.