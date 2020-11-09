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48% инвесторов считают, что инвестпривлекательность Украины ухудшается - опрос

48% инвесторов считают, что инвестпривлекательность Украины ухудшается - опрос
48% опрошенных иностранных инвесторов считают, что инвестиционная привлекательность Украины снижается, 42% не усматривают существенных изменений, при этом только 9% видят улучшения.

Об этом свидетельствуют результаты пятого ежегодного опроса иностранных инвесторов, которое Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА), Dragon Capital и Центр экономической стратегии (ЦЭС) провели в конце октября 2020 года.

"Впервые за пять лет опроса недоверие к судебной системе возглавило антирейтинг препятствий для иностранных инвестиций. Широко распространенная коррупция, лидер предыдущих лет, заняла второе место. Эти два препятствия являются важнейшими как для стратегических, так и для портфельных инвесторов.
Монополизация рынков и захват власти олигархами занимает третье место среди препятствий, хотя стратегическим инвесторам также существенно препятствует обременительное и нестабильное законодательство", - говорится в пресс-релизе.

При этом, и стратегические, и портфельные инвесторы разделяют мнение, что эффективная борьба с коррупцией будет иметь самое благоприятное влияние на инвестиционный климат.

Среди других важных факторов инвесторы назвали перезапуск судебной системы и назначение на ключевые позиции реформаторов с высокой репутацией.

Подчеркивается, что дефолт по государственным заимствованиям был назван самой большой угрозой для инвестиционного климата.

"Вторую и третью позицию заняли отход от демократических ценностей и изменение геополитического курса. Стратегические инвесторы также видят угрозу в слишком мягкой бюджетной и монетарной политике, что несет ризы для макроэкономической стабильности.

Портфельные инвесторы считают несостоятельность достичь договоренности с МВФ самой существенной угрозой после дефолта", - говорится в сообщении.

При этом, отмечается, что потенциальный повторный локдаун будет иметь умеренное негативное влияние на инвестиционную активность. 47% стратегических инвесторов, которые уже работают в Украине, отметили, что не изменят свои инвестиционные планы, при этом 27% снизят или остановят инвестиции.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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