6 вредоносных установок и суеверий, от которых пора избавиться

Вадим Карасев

Различные вредоносные установки часто достаются нам от родителей, от друзей и от общества, а иногда мы внушаем что-то себе сами на основе неудачного опыта. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, чем подобные установки могут быть опасны и как от них избавиться.

Ознакомьтесь с четырьмя действенными установками, которые позволят вам взять свою жизнь под контроль. Любое изменение в мировоззрении должно быть всеобъемлющим, поэтому перед тем, как внушать себе правильные истины, избавьтесь от вредоносных установок, описанных далее.

Нужно держаться за стабильность

Многие слышали от родителей, что нужно держаться за нелюбимую работу или угасшие отношения, потому что стабильность лучше всего. Необходимо всегда взвешивать все за и против, чтобы принимать правильное жизненное решение. Если всегда держаться за стабильность, жизнь может стать очень сложной. Человек должен уметь выходить за пределы зоны комфорта.

Счастье дается лишь избранным

Это установка многих людей, которым не посчастливилось обрести любовь или успех в финансовой сфере. Именно поэтому они думают, что счастье — это удел лишь баловней судьбы. На самом же деле, все зависит только от нас. На первый взгляд может показаться, что это не так, но на самом деле только мы решаем свою судьбу. Многие подобной негативной установкой маскируют свою лень и трусость. Удача не приходит к тем, кто в нее не верит.

Любовь преодолевает все трудности

Это очень опасная установка. Многие думают, что если люди любят друг друга, то им удастся преодолеть измены, тиранию и манипуляции. Если следовать этому токсичному убеждению, то можно навсегда остаться в лапах тирана. Люди, которые в это верят, подвержены негативному воздействию энергетических вампиров. Не любовь преодолевает все трудности, а здравый смысл.

Нужно принимать людей такими, какие они есть

Многие терпят ревность, жадность или токсичность, потому что думают, что люди не могут исправляться и меняться к лучшую сторону. На самом деле, любой из нас может стать лучшей версией себя в самые короткие сроки. Если человек совершает ошибки, но не хочет меняться, это его личный выбор, а не неизбежность. Преступник остается преступником, потому что ему это по душе. Изменщик продолжает изменять, потому что не хочет становиться лучше.

Кто много смеется, тот будет много плакать

Это пустое суеверие и очень опасная вирусная установка, которой тысячи лет. Энергетика человека должна быть позитивной, а настроение — оптимистичным. В смехе и радости нет ничего плохого. Эту поговорку можно услышать в других вариантах — например, «если плохо, жди хорошее, если хорошо, жди плохое». Такой настрой лишает человека позитива. Он начинает считать, что любая радость приводит к проблемам, поэтому живет в грусти и негативе, чтобы не нарушать баланса. Это неправильно. Вселенная хочет, чтобы мы все жили позитивно и чувствовали себя счастливыми 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

Где родился, там и пригодился

Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют перестать верить в этот миф. Человеку постоянно нужны новые эмоции, приключения, знакомства. Без этого он может зачахнуть, скиснуть, стать унылым и бесполезным для самого себя. Каждому из нас нужно двигаться по жизни, искать себя и не отказываться от мечты. Конечно, бывают ситуации, в которых все держит нас в родном месте, но это не значит, что так должно продолжаться всегда.