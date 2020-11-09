72 человека умерли за сутки от коронавируса в Москве

Лидия Мартынова

72 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. Общее число умерших в столице превысило 7,3 тысячи.

«В Москве скончались 72 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с пандемией.

Днем ранее сообщалось о 74 умерших. Таким образом, число умерших в столице достигло 7361.