Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Алиев заявил о взятии под контроль города Шуша в Карабахе

Алиев заявил о взятии под контроль города Шуша в Карабахе

Алиев заявил о взятии под контроль города Шуша в Карабахе
Министерство обороны Азербайджана и президент страны Ильхам Алиев заявили о взятии под контроль города Шуша в Нагорном Карабахе.

"Армянская сторона распространяет дезинформацию о восстановлении контроля над Шушой, чтобы скрыть свой провал в боях за Шушу и успокоить свое общество", - информирует военное ведомство.

Ранее президент, верховный главнокомандующий страны Ильхам Алиев в своем обращении к народу заявил о взятии под контроль армии второго по величине города Карабаха, города Шуша.


Он добавил, что благодаря этому 8 ноября навсегда войдет в историю страны. По его словам, "28 лет Шуша была под оккупацией". Кроме того, Алиев заявил, что победу удалось одержать на этой территории путем военных действий, а не мирных переговоров.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Дрожжину возмутило поведение вдовы и дочери Баталова
Дрожжину возмутило поведение вдовы и дочери Баталова
Эксперт рассказал, стоит ли покупать доллары
Эксперт рассказал, стоит ли покупать доллары
Алиев заявил о взятии под контроль города Шуша в Карабахе
Алиев заявил о взятии под контроль города Шуша в Карабахе
Карта желаний на 2021 год: начинаем работу над целями уже сегодня
Карта желаний на 2021 год: начинаем работу над целями уже сегодня
Баухаус, съемки на Балтике и на Кавказе и эковещи: смотрим новые лукбуки от российских брендов
Баухаус, съемки на Балтике и на Кавказе и эковещи: смотрим новые
Байден планирует отменить ряд указов Трампа
Байден планирует отменить ряд указов Трампа
Китай вывел на орбиту первый в мире спутник 6G
Китай вывел на орбиту первый в мире спутник 6G
6 вредоносных установок и суеверий, от которых пора избавиться
6 вредоносных установок и суеверий, от которых пора избавиться
Палестина поздравила "большого друга Израиля" Байдена с победой на выборах
Палестина поздравила "большого друга Израиля" Байдена с победой на
72 человека умерли за сутки от коронавируса в Москве
72 человека умерли за сутки от коронавируса в Москве
Правозащитники сообщили о 800 задержанных на протестах в Белоруссии
Правозащитники сообщили о 800 задержанных на протестах в Белоруссии
У Кайли Миноуг вышел пятнадцатый студийный альбом Disco
У Кайли Миноуг вышел пятнадцатый студийный альбом Disco

Топ на сегодня

Если песня «заела» в голове: о чем расскажут навязчивые мелодии
Если песня «заела» в голове: о чем расскажут навязчивые мелодии
Тихановская поздравила Байдена с победой
Тихановская поздравила Байдена с победой
Wanted: праздничная коллекция макияжа Lancome и Кьяры Ферраньи
Wanted: праздничная коллекция макияжа Lancome и Кьяры Ферраньи
Байден пообещал "обратить вспять" пандемию COVID-19, не жалея сил
Байден пообещал "обратить вспять" пандемию COVID-19, не жалея сил
Отца шокировало домашнее задание сына
Отца шокировало домашнее задание сына

Еще по теме

Алиев заявил, что Азербайджан не смирится с оккупацией Карабаха
Президент Азербайджана потребовал прекратить оккупацию
"Каждый день берется город": Алиев о продвижении армии в Карабахе
Селфи на Генассамблее ООН: дочь Алиева фотографировалась во время речи отца