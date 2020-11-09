Алиев заявил о взятии под контроль города Шуша в Карабахе

Анастасия Иванова

Министерство обороны Азербайджана и президент страны Ильхам Алиев заявили о взятии под контроль города Шуша в Нагорном Карабахе.

"Армянская сторона распространяет дезинформацию о восстановлении контроля над Шушой, чтобы скрыть свой провал в боях за Шушу и успокоить свое общество", - информирует военное ведомство.

Ранее президент, верховный главнокомандующий страны Ильхам Алиев в своем обращении к народу заявил о взятии под контроль армии второго по величине города Карабаха, города Шуша.

Он добавил, что благодаря этому 8 ноября навсегда войдет в историю страны. По его словам, "28 лет Шуша была под оккупацией". Кроме того, Алиев заявил, что победу удалось одержать на этой территории путем военных действий, а не мирных переговоров.