Байден планирует отменить ряд указов Трампа
Сегодня, 03:40 Анастасия Иванова
Избранный президент США Джо Байден планирует издать указы, отменяющие ряд распоряжений своего предшественника Дональда Трампа. Об этом сообщает Reason.
Отмечается, что Байден планирует вернуть США в Парижское соглашение по климату, а также отменить выход Вашингтона из Всемирной организации здравоохранения.
Кроме того, он намерен немедленно отменить запрет на иммиграцию относительно стран с преимущественно мусульманским населением и возобновить программу, которая позволит людям, незаконно привезенным в США в детстве, оставаться в стране.
Издание также отмечает, что главные советники внов избранного президента месяцами работали над тем, как лучше реализовать его предвыборный план, и даже собрали книгу с его предвыборными обещаниямий, на основе которых будут принимать те или иные решения.
По материалам: gogetnews.info