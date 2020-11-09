Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Байден планирует отменить ряд указов Трампа

Байден планирует отменить ряд указов Трампа
Избранный президент США Джо Байден планирует издать указы, отменяющие ряд распоряжений своего предшественника Дональда Трампа. Об этом сообщает Reason.

Отмечается, что Байден планирует вернуть США в Парижское соглашение по климату, а также отменить выход Вашингтона из Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, он намерен немедленно отменить запрет на иммиграцию относительно стран с преимущественно мусульманским населением и возобновить программу, которая позволит людям, незаконно привезенным в США в детстве, оставаться в стране.
Издание также отмечает, что главные советники внов избранного президента месяцами работали над тем, как лучше реализовать его предвыборный план, и даже собрали книгу с его предвыборными обещаниямий, на основе которых будут принимать те или иные решения.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Дрожжину возмутило поведение вдовы и дочери Баталова
Дрожжину возмутило поведение вдовы и дочери Баталова
Эксперт рассказал, стоит ли покупать доллары
Эксперт рассказал, стоит ли покупать доллары
Алиев заявил о взятии под контроль города Шуша в Карабахе
Алиев заявил о взятии под контроль города Шуша в Карабахе
Карта желаний на 2021 год: начинаем работу над целями уже сегодня
Карта желаний на 2021 год: начинаем работу над целями уже сегодня
Баухаус, съемки на Балтике и на Кавказе и эковещи: смотрим новые лукбуки от российских брендов
Баухаус, съемки на Балтике и на Кавказе и эковещи: смотрим новые
Байден планирует отменить ряд указов Трампа
Байден планирует отменить ряд указов Трампа
Китай вывел на орбиту первый в мире спутник 6G
Китай вывел на орбиту первый в мире спутник 6G
6 вредоносных установок и суеверий, от которых пора избавиться
6 вредоносных установок и суеверий, от которых пора избавиться
Палестина поздравила "большого друга Израиля" Байдена с победой на выборах
Палестина поздравила "большого друга Израиля" Байдена с победой на
72 человека умерли за сутки от коронавируса в Москве
72 человека умерли за сутки от коронавируса в Москве
Правозащитники сообщили о 800 задержанных на протестах в Белоруссии
Правозащитники сообщили о 800 задержанных на протестах в Белоруссии
У Кайли Миноуг вышел пятнадцатый студийный альбом Disco
У Кайли Миноуг вышел пятнадцатый студийный альбом Disco

Топ на сегодня

Если песня «заела» в голове: о чем расскажут навязчивые мелодии
Если песня «заела» в голове: о чем расскажут навязчивые мелодии
Тихановская поздравила Байдена с победой
Тихановская поздравила Байдена с победой
Wanted: праздничная коллекция макияжа Lancome и Кьяры Ферраньи
Wanted: праздничная коллекция макияжа Lancome и Кьяры Ферраньи
Байден пообещал "обратить вспять" пандемию COVID-19, не жалея сил
Байден пообещал "обратить вспять" пандемию COVID-19, не жалея сил
Отца шокировало домашнее задание сына
Отца шокировало домашнее задание сына

Еще по теме

Трамп рассказал, как США изменятся в первые сто дней его правления
Команда Трампа прогнозирует отмену порядка 70 процентов указов Обамы
Байден троллил Трампа заявлением об участии в выборах 2020 года
Трамп намерен отменить около 70 % указов Обамы