Байден планирует отменить ряд указов Трампа

Анастасия Иванова

Избранный президент США Джо Байден планирует издать указы, отменяющие ряд распоряжений своего предшественника Дональда Трампа. Об этом сообщает Reason.Отмечается, что Байден планирует вернуть США в Парижское соглашение по климату, а также отменить выход Вашингтона из Всемирной организации здравоохранения.Кроме того, он намерен немедленно отменить запрет на иммиграцию относительно стран с преимущественно мусульманским населением и возобновить программу, которая позволит людям, незаконно привезенным в США в детстве, оставаться в стране.Издание также отмечает, что главные советники внов избранного президента месяцами работали над тем, как лучше реализовать его предвыборный план, и даже собрали книгу с его предвыборными обещаниямий, на основе которых будут принимать те или иные решения.