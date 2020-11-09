Баухаус, съемки на Балтике и на Кавказе и эковещи: смотрим новые лукбуки от российских брендов

Вадим Карасев

В нашей новой подборке лукбуков смотрим на коллекции от российских брендов. Две марки из Санкт-Петербурга, новая эколинейка Вики Газинской, коллекция, вдохновленная баухаусом и Пиной Бауш, — это и другое среди новых лукбуков.

1.Vika 2.0

В сентябре этого года дизайнер Вика Газинская представила новую экологичную линейку Vika 2.0. В ноябре в продажу поступает второй дроп. При производстве одежды Газинская намерена использовать материалы из переработанных отходов, таких как переработанный полиэстер, переработанный пластик, в том числе тот, который выловили в океанах и морях, а также переработанные шерсть и хлопок.

Дизайнер также планирует информировать клиентов о том, какие материалы были использованы:

Каждое наше изделие будет иметь краткое и четкое пояснение, из чего оно сделано и почему этот материал — sustainable. Тем самым мы планируем знакомить нашего потребителя с этим широким определением, расширять его кругозор и делиться последними открытиями в этой области,

— поделилась Вика.





2.Silvashi

Российский бренд представил новую экологичную коллекцию для мужчин и женщин, которая отражает философию "новых домоседов": таковых в этом году из-за пандемии стало больше. Люди захотели сблизиться с природой и начали ценить время, проведенное дома.

В коллекцию вошли жакеты из экокожи, денима и хлопка, струящееся платье из вискозы, трикотажный комплект из асимметричной юбки и кардигана. Ну а плащи, стеганые жилеты и шерстяные пальто обеспечат тепло и чувство защищенности.





3.Cocos Moscow

Съемка нового лукбука бренда прошла у Балтийского моря, так что образы из новой коллекции прошли испытание переменчивой погодой осеннего морского побережья. Обратить внимание в новой линейке стоит на объемные теплые пуховики, свитера крупной вязки, шерстяные брюки, комбинезон оверсайз из мягкого футера с начесом и шерстяное платье.









4.LaTrika

Лукбук коллекции осень-зима — 2020/2021 от бренда из Санкт-Петербурга снимали на Кавказе. В осеннюю коллекцию бренда вошли жакеты и широкие брюки, юбки миди и трикотажные изделия, ставшие уже фирменными вещами от LaTrika. Связь с природой поддерживается не только выбором места съемки, но и палитрой и материалами, среди которых есть и вторично переработанные ткани.









5.AliExpress

В октябре на специальном показе AliExpress представил коллаборацию с российскими брендами: Sintezia, "Кружок", Futureisnown, Outlaw Creative, Turbo Yulia Studio, Fusion и "Антон Лисин Россия". Ну а следом публике представили и лукбук, сделанный в стиле компьютерной игры. Вещи из коллаборации представили в зарисовках вымышленного кибермегаполиса будущего с семью разными персонажами.





6.My812

В коллекцию бренда из Санкт-Петербурга (цифры в названии — отсылка к телефонному коду города) вошли четыре пальто из деликатной шерсти, кашемира и альпака, шелковые платья и блузы, юбки, шерстяные брюки классических силуэтов, костюм из шелковой органзы жемчужного цвета. Героинями съемки стали Галина Смирнская и Ася Дубинина.









7.Osome2Some

Новая коллекция марки вдохновлена принципами баухауса с его вниманием к форме и функциональности и энергией движений современного танца, каким он представлен Пиной Бауш. Акцент в этот раз сделали на приглушенных тонах и крое, дающем свободу тела, — расклешенных рукавах и асимметричных клиньях.



