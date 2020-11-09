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Белоруссия объявила персонами нон грата двух дипломатов из Великобритании

Белоруссия объявила персонами нон грата двух дипломатов из Великобритании
Белоруссия объявила персона нон грата двух британских дипломатов, которые работали в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МИД республики Анатолия Глаза.

"Восьмого ноября 2020 года министерством иностранных дел Республики Беларусь ввиду деятельности, несовместимой со статусом дипломатического агента, статусом дипломата, а также с целями нахождения в Республике Беларусь, принято решение об объявлении двух дипломатов посольства Великобритании персона нон грата", – заявил дипломат в эфире телеканала ОНТ.

Он подчеркнул, что это решение носит вынужденный характер и продиктовано "подтвержденным деструктивным характером деятельности" указанных лиц.


сообщило, что Минск призвал Варшаву пресечь "преступную деятельность", которая угрожает национальной безопасности Белоруссии.
# Политика
По материалам: ria.ru

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