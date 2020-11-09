Billboard составил список самых больших хитов Depeche Mode

Лидия Мартынова

. В честь того, что британская рок-группа Depeche Mode была включена в Зал славы рок-н-ролла в эту субботу, редакция музыкального издания Billboard составила список, в который вошли самые большие хиты группы.

На первое место поставили песню "Enjoy the silence", выпущенную в июле 1990 года. В том же году она заняла 8-е место в хит-параде Billboard hot 100. Второе место у "People are people" из одноименного сборника 1985 года. Тогда этот трек попал на 13-ю строчку чарта. Третье место отдали "Policy of truth" (1990). У нее была 15-я позиция в рейтинге.

В десятке лучших композиций Depeche Mode также оказались: "Personal Jesus" (1990), "It's no good" (1997), "Strangelove" (1988), "World in my eyes" (1990), "I feel you" (1993), "Route 66/behind the wheel" (1988) и "Never let me down again" (1988).

В список членов Зала славы рок-н-ролла в этом году также включили: Nine Inch Nails, The Doobie Brothers, The Notorious B.I.G., T. Rex и Уитни Хьюстон. Церемония должна была состояться 25 мая, но была перенесена из-за пандемии коронавируса.

Зал славы рок-н-ролла — это музей и организация, посвященная влиятельным людям рок-музыки. Комитет организации ежегодно выбирает лучших, по его мнению, артистов, композиторов, исполнителей и людей, внесших большой вклад в развитие рока.