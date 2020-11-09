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Что бы почитать? Обзор ресурсов о книгах

Что бы почитать? Обзор ресурсов о книгах
Книги остаются одним из самых доступных и незаменимых развлечений, и карантин еще раз это доказал. Что выбрать себе или ребенку, где найти самые свежие рецензии и интересные обзоры и на что обратить внимание из классики — в материале РИА Новости.

Один из самых масштабных

На "Горьком" можно найти рецензии (каждую неделю новые), фрагменты произведений, эссе, репортажи, интервью, а также материалы Льва Оборина о самом главном и интересном в литературном интернете. Задача ресурса — "сделать самый полный, толковый и удобный сайт о книгах и чтении на русском языке"


бесед с журналистом и редактором Александром Фарсайтом посвящена недавнему фильму Netflix "Социальная дилемма". Есть также интервью с писателями: Захаром Прилепиным, Людмилой Улицкой, Дмитрием Глуховским и другими. Творчество блогера можно найти и на всех других интернет-платформах.

Другие вольные критики

Более камерных ресурсов о книгах — море. Так, например, один из последних выпусков YouTube-канала Bookspace посвящен лучшим книгам Стивена Кинга, а в "Теории большого чтива" рассказывают о любимых осенних книгах. На сайте писателя Андрея Жвалевского — рецензии его соавтора Евгении Пастернак о подростковой литературе. Переводчица Анастасия Завозова делится мнением на сайте Bigga Kniga. В инстаграме о детских и подростковых книжках можно узнать у "Мартышки" Леры Мартьяновой, а злободневным взрослым посвящен "Книгагид" Евгении Власенко.

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В телеграме Canal du Midi публикует рецензии и комментарии главный редактор портала "Горький" Константин Мильчин, на "Стоунере" выступает литературный обозреватель Владимир Панкратов, а журналист Сергей Лебеденко виртуозно ведет канал "Книгижарь!" о самых важных событиях литературной жизни.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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