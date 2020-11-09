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«Чувствую себя хорошо»: у Зеленского подтвердился тест на Covid-19

«Чувствую себя хорошо»: у Зеленского подтвердился тест на Covid-19

У президента Украины Владимира Зеленского подтвердился тест на коронавирус. Об этом он сегодня, 9 ноября, сам сообщил в Twitter.

«Не существует счастливчиков, для которых # Covid-19 не представляет угрозы. Несмотря на все карантинные меры, я получил положительный тест. Я чувствую себя хорошо, принимаю много витаминов. Обещаю изолироваться, но продолжаю работать . Я преодолею Covid-19, как и большинство людей. Все будет хорошо!» — пишет Зеленский.

То же самое подтвердили в Офисе президента Украины:

«К сожалению, у президента Украины Владимира Зеленского положительный тест на коронавирусную инфекцию Covid-19. Глава государства чувствует себя хорошо и будет продолжать выполнять свои обязанности в дистанционном режиме на самоизоляции», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Newstes , 12 июня стало известно, что Covid-19 заразилась жена Зеленского Юлия. Тогда у остальных членов семьи Зеленских результаты были отрицательными. Сначала Юлия лечилась амбулаторно, но впоследствии ее госпитализировали. О выздоровлении украинские СМИ объявили лишь 3 июля, позже коронавирусом переболел и сын Зеленского.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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