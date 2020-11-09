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До объявления итогов конкурса «ПРО Образование 2020» осталось три дня

До объявления итогов конкурса «ПРО Образование 2020» осталось три дня

Имена журналистов, блогеров, педагогов и учащихся, а также названия изданий, одержавших победу во Всероссийском конкурсе образовательной журналистики «ПРО Образование 2020», будут названы в ходе торжественной церемонии, которая пройдёт 12 ноября 2020 года в Москве, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Организационный комитет конкурса пригласит финалистов и победителей на церемонию в Москву для торжественного вручения наград. В случае невозможности личного присутствия награду сможет получить представитель победителя. Дипломы и памятные призы почётным участникам церемонии вручат представители Минпросвещения России, а также известные российские журналисты и блогеры.

Открытая прямая трансляция события будет доступна в официальном аккаунте Минпросвещения России в соцсети «ВКонтакте». Итоги конкурса опубликуют на официальных ресурсах (на сайте и в социальных сетях) Министерства просвещения Российской Федерации, в том числе в разделе конкурса.

Приём заявок проводился на сайте конкурса с 25 сентября по 25 октября 2020 года. За это время на конкурс было подано 576 материалов из 73 регионов страны. Особенностью конкурса 2020 года стала большое число педагогических работников, направивших более 60 заявок на конкурс. Активность участников в номинации для педагогов становится сопоставима с традиционно самыми популярными номинациями конкурса («Журналисты, делающие материалы ПРО Образование, которым стоит доверять» – 91 заявка; «Блоги и сообщества ПРО Образование, на которые стоит подписаться» – 87 заявок; «Печатные или электронные СМИ, публикующие материалы ПРО образование, которые стоит читать» – 84 заявки). Это говорит о высокой вовлеченности педагогов в профессиональный обмен, желании и умении транслировать свой опыт, используя форматы классических СМИ и социальных медиа.

Всероссийский конкурс образовательной журналистики «ПРО Образование 2020» проводится по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации с целью стимулирования, сбора и распространения лучшего опыта освещения инициатив, направленных на развитие и совершенствование образования, а также поддержки и поощрения журналистов и СМИ, участвующих в продвижении и популяризации образования, повышения престижа профессии учителя в России и развития профессиональной образовательной коммуникации.

# Общество
По материалам: edu.ru

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