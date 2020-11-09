Дрожжину возмутило поведение вдовы и дочери Баталова

Анастасия Иванова

Актриса Наталья Дрожжина, в отношении которой возбуждено уголовное дело о мошенничестве с имуществом вдовы и дочери Алексея Баталова, пожаловалась в эфире НТВ на семью артиста.

Следствие считает, что из-за аферы, организованной Дрожжиной и ее мужем Михаилом Цивиным, близкие Баталова, скончавшегося в 2017 году, лишились двух квартир и доли в еще одной, мастерской, а также крупной суммы денег. Супругам грозит до десяти лет лишения свободы.