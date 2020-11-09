"Дзюба, держись!": Панин, Киркоров и Малахов поддержали футболиста после скандала

Вадим Карасев

Скандал вокруг появления интимного видео с участием Артема Дзюбы в сети за минувшие сутки стал самой горячей темой в России. Форварда петербургского футбольного клуба "Зенит" поддержали в непростую минуту Алексей Панин, Филипп Киркоров, Андрей Малахов и другие звезды.

Находящийся в настоящее время в Испании Алексей Панин признался, что до него тоже быстро долетели новости об интимном ролике Артема Дзюбы. Известный по гуляющим в сети нестандартным секс-видео актер не видит в поведении футболиста ничего предосудительного.



В сеть попало видео, на котором Дзюба занимается мастурбацией и кому-то отправляет. Почти каждый мужчина отправляет своей женщине интим-фото. Женщины своим мужчинам. Все занимаются мастурбацией. Все получают удовольствие. Насколько же российская пресса превратилась в дно <...> Я не знаком с Дзюбой, но специально для вас надел майку Павличенко

Певец Филипп Киркоров также поддержал в непростую минуту форварда петербургского футбольного клуба "Зенит", процитировав Шекспира: "Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь".

"Вклад Артёма Дзюбы в успех сборной России на домашнем чемпионате мира и популяризацию футбола в стране невозможно преуменьшить. Почему же так моментально все заслуги стираются из-за утечки личной жизни? За секунду! Закон должен защищать права человека на частную жизнь. Публичные люди имеют на это право! Личная жизнь и приватные видеоролики ни в коем случае не должны становиться достоянием общественности и публичных обсуждений. Пора осуждать тех, кто публикует видео. Всегда остаются безнаказанными эти мошенники, а страдают заложники ситуации. Считаю, в данной ситуации нужно поддержать талантливого спортсмена и проявить солидарность", - написал король российской эстрады в инстаграме.

К поддержавшим Артема Дзюбу присоединился и телеведущий Андрей Малазов, опубликовав в инстаграме свое постельное фото.



Постель в отеле @lottehotel_moscow это не Футбольное поле! #дзюбалучший Держись!

Дмитрий Шепелев присоединился к своему коллеге. Известный телеведущий при этом раскритиковал главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.



"Камон! Если каждому футболисту, кто снимал домашнее видео, запретить выходить на поле, то, простите, выходить будет просто некому. Останется один только тренер под козырьком и в галстуке. Да и тот наверняка по-старинке прячет в книжном шкафу срамные видео-кассеты. После ЧМ этого человека называли героем. Как мало оказывается нужно, чтобы в герое разочаровались. Стыдно не за видео, стыдно за малодушие тренера и решение отстранить талантливого игрока. А причина? Разве кого-то кроме него самого это касается? Сделайте вид, что ничего не видели. Это как минимум будет прилично", - написал телеведущий.

Скандальное видео с Дзюбой распространилось в интернете 7 ноября, предположительно оно снято в 2019 году. На заднем плане слышен из телевизора голос ведущей "Матч ТВ" Марии Орзул, которой несколько лет назад приписывали роман с женатым спортсменом. Сама она сегодня заявила, что уже "миллион лет" с ним не общается.

Вскоре после появления видео в Сети главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов принял решение отстранить от игр капитана команды Артема Дзюбу. Это он объяснил необходимостью "оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста".



Как писал NEWSTES, ранее Артем Дзюба прокомментировал скандал вокруг появления интимного видео с его участием в Сети, признавшись, что "сам виноват".