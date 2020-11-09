Глейхенгауз назвал условие для возвращения Загитовой в большой спорт

Вадим Карасев

Тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сказал, что нужно Алине Загитовой для возвращения на лёд. По его словам, спортсменка должна восстановить свою физическую форму и умения.

На данный момент Загитова учится в университете и выступает в качестве ведущей ТВ-проекта "Ледниковый период".



"Чтобы вернуться, нужно восстановить хотя бы все то, что она умела. Чисто прыгать пять тройных, каскады 3-3, плюс набрать физические кондиции для того, чтобы выкатывать этот набор во второй половине программы. Когда и если она это сделает, тогда можно будет уже говорить о возвращении", - сказал Глейхенгауз.



Тренер добавил, что спортсменка и правда стала меньше учиться — больше тренироваться, как в старые-добрые и если так пойдёт и дальше, то она сможет рассчитывать на полноценное возвращение на лёд.

Ранее Загитова вошла в список из пяти самых красивых россиянок, составленный японским журналом Menjoy.



