Гонкам и ралли на грузовиках посвящена новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена»

Алексей Вольцев

9 ноября в сообществе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в соцсети «ВКонтакте» стартовала новая тематическая неделя «Скорость перемен», сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Неделя состоится под патронатом гоночной команды «КАМАЗ-мастер» – семнадцатикратного победителя супермарафона «Дакар».

9 ноября неделю откроет онлайн-лекторий «Как укротить железное сердце». Его проведёт семикратный победитель ралли «Дакар» в классе грузовиков, руководитель гоночной команды «КАМАЗ-мастер», руководитель проекта Международное ралли «Шёлковый путь» Владимир Чагин.

10 ноября в сообществе состоится показ короткометражного фильма, посвящённого 30-летию команды «КАМАЗ-мастер», который был снят в 2018 году. Также в этот день стартует челлендж «Скорость изменений», где участникам конкурса предложат повторить свою фотографию из прошлого, воссоздав её до мельчайших деталей.

11 ноября онлайн-лекторий «Пересекая границы скорости» проведёт пилот команды «КАМАЗ-мастер», заслуженный мастер спорта России, пятикратный победитель ралли «Дакар» Эдуард Николаев.

12 ноября мастер спорта международного класса по автоспорту, серебряный призёр Кубка мира по ралли-рейдам в категории Production, победитель и призёр этапов Кубка мира и чемпионата России по ралли-рейдам Владимир Королёв расскажет школьникам о том, как покорить самые непростые дороги и открыть новые пути успеха в авторалли. Кроме того, в этот день состоится прямой эфир с третьего этапа чемпионата России по ралли-рейдам «Золото Кагана», в котором примет участие директор команды «Sand & Racing», тренер, руководитель и ведущий преподаватель «Школы контраварийной подготовки», ведущий программы НТВ «Главная дорога» Александр Грачёв.

13 ноября онлайн-лекторий «От чертежа на бумаге до победителя на гоночной трассе» проведёт штурман экипажа, начальник конструкторского бюро «КАМАЗ-мастер», мастер спорта международного класса» Евгений Яковлев.

14 ноября пройдёт прямой эфир с создателями сериала «Мастер» телеканала НТВ, генеральными продюсерами которого выступили Фёдор Бондарчук и Тимур Вайнштейн. Сюжет сериала посвящён команде «КАМАЗ-мастер», а главные роли в нём исполняют Аристарх Венес, Игорь Петренко, Антон Васильев и другие.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Партнёры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодёжи.