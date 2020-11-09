Гонконгская биржа открылась ростом на фоне данных о победе Байдена

Влада Некрасова

Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась в понедельник ростом котировок на фоне предполагаемой победы Джозефа Байдена на президентских выборах в США. Индекс Hang Seng поднялся на 444 пункта (1,73%) — до значения 26 157 пунктов.

«Победа Байдена может означать смягчение напряженности в китайско-американских отношениях», — отметил финансовый аналитик Френсис Лунь.

В авангарде роста оказались акции, связанные с высокотехнологичным экспортом, производством автомобилей и страхованием.

В положительной зоне также открылись утренние торги на фондовых площадках материкового Китая, Тайваня, Японии, Республики Корея, Сингапура.