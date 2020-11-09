Гороскоп Павла Глобы на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — один из самых популярных астрологов в России и СНГ на джанный момент. Его прогнозы очень точные, полезные и оптимистичные, поэтому помогают людям обретать не только удачу, но и уверенность в себе.

Ноябрь в самом разгаре. Ночные светила на этой неделе будут менять свое настроение, поэтому всем Знакам Зодиака придется смотреть в оба. Портал Woman`s day рассказал обо всех советах Павла Глобы, который дал рекомендации всем Знакам Зодиака.

Овен

Для Овнов неделя начнется с позитивной ноты, а также ею и закончится, а вот среда и четверг будут очень опасными днями недели, в которые могут происходить конфликты на на работе и скандалы дома. Овнам стоит задуматься о временном уединении. Считается, что оно укрепляет биополе. В благоприятные дни стоит решать накопившиеся за долгое время проблемы — дома и на работе, в бизнесе, в делах. Астролог рекомендует также быть предельно осторожными со словами. Нельзя провоцировать окружающих людей на негатив. Всем, кто в отношениях, полезно устроить романтическую неделю.

Телец

Тельцам стоит научиться доверять любимому человеку. Нельзя обострять недопонимание спорами. Нужно стремиться к компромиссам. Астролог советует Тельцам провести небольшой самоанализ, чтобы понять, в чем их доля вины. Подобное поведение полезным будет и на работе. Если не прийти к соглашениям с коллегами по работе, может произойти потеря доверия с их стороны. Сейчас нельзя терять связь с важными людьми, поэтому попытки пойти навстречу будут самым мудрым и верным шагом, особенно в первый день недели, потому что он будет самым опасным.

Близнецы

Самым опасным днем для Близнецов станет 11 ноября. В этот день желательно бороться с токсичными настройками, ведь они программируют нас на поражение. Павел Глоба рекомендует активизироваться 9, 12 и 13 числа. В эти дни звезды и планеты будут в полной гармонии. Сейчас идеальное время для исправления досадных ошибок прошлого. Если настали не самые лучшие времена в любви, это знак того, что пришла пора возвращаться к романтике. Для поиска второй половинки время не самое лучшее. Таким Близнецам лучше сфокусироваться лишь на делах.

Рак

Финансовая сфера жизни выйдет для Раков на первое место. На этой неделе можно воспользоваться белыми заговорами на деньги. Они помогут повысить доходы и избавиться от проблем. Огромный успех ожидает тех Раков, которые заняты в творческой сфере. Креативное мышление поможет Ракам не только в погоне за деньгами и статусом, но и в любви. Это идеальное время для флирта, поисков любви или же для совместного времяпрепровождения с уже имеющейся второй половинкой.

Лев

У Львов начинается очень благоприятное время для обустройства дома. Очень важно создать благоприятную атмосферу, ведь в ней будет проще находить общий язык с близкими людьми, работать, отдыхать. Укрепить свою энергетику можно будет еще и пятью другими полезными способами. Особенно полезным это можно назвать для понедельника — самого неблагоприятного дня недели. Астролог советует Львам не принимать необдуманных решений. Необходимо следовать принятым ранее правилам. В свободное время лучше чаще уделять внимание близким.

Дева

У Дев наступает очень благоприятное время для любовных приключений, поиска второй половинки, романтики и свиданий. Можно воспользоваться тремя сильными методиками, которые помогут быстрее расположить к себе любого человека. Что касается уже существующих отношений, то в них полезно будет заниматься совместными делами. Можно отправляться в поездки, развлекаться и тратить друг на друга деньги. В деловой сфере новые знакомства тоже будут полезными. С их помощью Девы смогут преуспеть в достижении поставленных целей и в поисках новой работы.

Весы

Весов на этой неделе могут ждать серьезные изменения во многих сферах. На приближение этих изменений будут указывать семь особых признаков. Это идеальный период для работы, усиленного поиска новых источников дохода. Можно тратить деньги на подарки для близких людей и второй половинки. Всем, кто находится в отношениях, желательно задуматься о начале совместной жизни, о свадьбе или знакомстве с родителями. Мимолетные романы — это хорошо, но сейчас лучше направлять всю свою энергию на поиски серьезных отношений. Они могут увенчаться успехом на выходных и в понедельник.

Скорпион

Скорпионам необходимо взять жизнь под собственный контроль, потому что наступает очень благоприятный период, в который можно в значительной степени преуспеть в любой из сфер жизни. Можно воспользоваться действенными установками, чтобы взять жизнь под свой контроль и стать счастливее. В финансовой сфере нельзя мешкать — нужно стремиться к покорению новых вершин. В любви одиноким Скорпионам повезет не меньше, чем тем, кто уже в отношениях. Это волшебное время, когда мечты воплощаются в реальность. Нужно лишь немного уверенности в себе.

Стрелец

Не исключено, что на этой неделе придется решать свои кармические задачи, узнать которые можно при помощи нумерологии. Настало время для духовного очищения, решения различных проблем. Очень важный навык для Стрельцов — умение прощать обиды. Эти люди не умеют злиться, поэтому нужно продолжать следовать этой установке. Если внезапно начнут рушиться планы, не стоит переживать, особенно 10 числа — в самый опасный день недели. Павел Глоба советует не допускать сильных переутомлений. Это главное условие сохранения счастья.

Козерог

Одиноких Козерогов ожидают приятные перемены в любви. Есть вероятность встретить хорошего человека. Звезды и планеты будут в небольшой дисгармонии. Поэтому придется самостоятельно восстанавливать силы. В этом плане полезной будет дыхательная гимнастика. Всем, кто уже в отношениях, придется постараться сделать так, чтобы любовь не стала рутинной и серой. Также наступает идеальное время для поисков новой работы, дополнительных источников дохода.

Водолей

Неблагоприятный день недели для Водолеев — 10 ноября. В этот день возможен энергетический спад, потеря сил и настроения. Восстановить биополе помогут простые бытовые секреты. Это хорошая неделя для общения с близкими. Вторая половинка может потребовать повышенного внимания. Что касается работы, то тут успех ждет Водолеев-трудоголиков. Нужно действовать, причем решительно и бескомпромиссно. Самые продуктивные дни недели — 12 и 13 число. Также эксперт советует больше двигаться, заниматься спортом.

Рыбы

Рыб ожидает очень яркая и позитивная неделя. В любви эти люди смогут стать намного счастливее. Любовные талисманы помогут обойти стороной неприятности и построить новые отношения. В общении с окружающими людьми Рыбам стоит быть как можно осторожнее. Среди окружающих могут оказаться опасные и токсичные личности, которые собьют Рыб с правильного пути. Если и надеяться на кого-то, то только на самих себя. Павел Глоба советует не рисковать, потому что неверные поступки Рыб на этой неделе могут иметь крайне негативные последствия в обозримом будущем.