Эксперт: Байден может дать возможности для сближения России и США
Победа Джозефа Байдена способна создать возможности для разрядки в отношениях России и США.
Такое мнение выразил в воскресенье директор программы внешнеполитических исследований, старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Майкл О’Хэнлон.
Кроме того, по его словам, и Республиканская, и Демократическая партия США питают «нелюбовь и недоверие» к руководству России.
С его точки зрения, «это не означало бы непременного смягчения американского подхода в целом к Владимиру Путину в каких-то аспектах. Однако это может создать благоприятные возможности для разрядки напряженности другими способами, а также для сокращения рисков гонки вооружений и войны, заявил он.
Согласно прогнозам ведущих СМИ США, Байден получил голоса членов коллегии выборщиков, которые необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы администрации США. Байден уже провозгласил себя победителем состоявшихся 3 ноября выборов. Однако Трамп не признал поражения, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов.