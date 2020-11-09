Эксперт: Байден может дать возможности для сближения России и США

Влада Некрасова

Победа Джозефа Байдена способна создать возможности для разрядки в отношениях России и США.

Такое мнение выразил в воскресенье директор программы внешнеполитических исследований, старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Майкл О’Хэнлон.

«Я заинтригован перспективами того, как могут развиваться американо-российские отношения при избранном президентом Байдене. С одной стороны, в политике США сейчас много инерции плюс серьезная двухпартийная настороженность по отношению к России», — сказал эксперт.

Кроме того, по его словам, и Республиканская, и Демократическая партия США питают «нелюбовь и недоверие» к руководству России.

«С другой стороны, некоторые потенциально влиятельные лица вроде бывшего первого заместителя госсекретаря США Билла Бернса готовы к свежему мышлению по поводу будущего НАТО и особенно расширения НАТО», — считает О’Хэнлон.

С его точки зрения, «это не означало бы непременного смягчения американского подхода в целом к Владимиру Путину в каких-то аспектах. Однако это может создать благоприятные возможности для разрядки напряженности другими способами, а также для сокращения рисков гонки вооружений и войны, заявил он.

«Я пока не знаю, насколько вероятной является такая смена курса Вашингтона. Отчасти это зависит и от Путина, его сигнала о том, что он готов к ослаблению напряженности в таких местах, как Донбасс и Сирия, а также к большей поддержке демократии в России», — полагает О’Хэнлон.

Согласно прогнозам ведущих СМИ США, Байден получил голоса членов коллегии выборщиков, которые необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы администрации США. Байден уже провозгласил себя победителем состоявшихся 3 ноября выборов. Однако Трамп не признал поражения, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов.