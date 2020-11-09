Эксперт: главной проблемой Байдена станет Covid-19 в США

Алексей Вольцев

Джозеф Байден, набравший по данным американских СМИ необходимый минимум для победы в выборах президента США, после вступления в должность в январе, столкнется с кризисом, вызванном пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на экспертов в области здравоохранения. Они предупреждают, что число случаев заболевания Covid-19 в стране резко вырастет.

Байден пообещал, что борьба с коронавирусной инфекцией станет приоритетной задачей его администрации. В понедельник, 9 ноября, он, как ожидается, соберет группу экспертов, которая начнет разработку соответствующего плана. Несмотря на это, считают эксперты, Байден «унаследует потенциально катастрофическую ситуацию»: сильный рост инфицированных и население, которое не доверяет советам медиков.

«Байден и страна в целом столкнутся с огромной проблемой в ближайшие недели и месяцы. Вирус уже вышел из-под контроля во многих частях страны, и это идеальный сценарий для его дальнейшего распространения», — заявил бывший руководитель Центров США по контролю и профилактике заболеваний Том Фриден.

Как отметила вирусолог из Колумбийского университета Анджела Расмуссен, американцы в течение последних четырех месяцев ощущали постоянное манипулирование из-за СOVID-19, и для того, чтобы убедить граждан в том, что власти с ними честны, «потребуются огромные усилия».