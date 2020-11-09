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Эксперт рассказал, стоит ли покупать доллары

Эксперт рассказал, стоит ли покупать доллары
Несмотря на то что стоимость американской валюты продолжает увеличиваться, доллары все равно стоит покупать. Дело в том, что рубль продолжит терять позиции, и в будущем американская валюта может стоить 85 рублей и выше, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.

Укрепления рубля к валютам ведущих стран не ожидается из-за нестабильной ситуации, расширения масштабов пандемии коронавирусной инфекции и ухода мировой и российской экономики в глубокую рецессию.

"В этом году отечественная валюта стала первой в мире по темпам девальвации, обогнав турецкую лиру и бразильский реал - рубль потерял более 20% своей стоимости", - отметил эксперт.

По его мнению, эта тенденция продолжится, поскольку причин для укрепления рубля нет: цены на нефть падают и в течение ближайшего года вряд ли вырастут. При этом последствия пандемии могут еще долго сказываться на темпах восстановления мировой и российской экономики.


"В этой связи сейчас россияне активно приобретают наличную валюту, создавая мультивалютную корзину (доллары, евро, швейцарский франк и т.д.) - это наиболее разумный и взвешенный подход при девальвации национальной валюты в экономический кризис", - заключил Иванов.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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