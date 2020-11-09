Эксперты считают рост цен нефти на новостях по вакцине временным

Анастасия Иванова

Рост цен на нефть в понедельник, связанный с новостями по вакцине против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech и результатами американских выборов, может оказаться кратковременным, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

Нефть марки Brent в понедельник дорожает примерно на 10%, торгуясь в районе 43 долларов за баррель. Оптимизм на рынке наблюдается после новостей о вакцине компаний BioNTech и Pfizer, заявивших, что в ходе испытаний она показала более чем 90%-ную эффективность в предотвращении заражения COVID-19. Заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.

Как отмечает стратег аналитической компании Rystad Energy Бьорнар Тонхауген, в понедельник на рост цен на нефть оказывали результаты президентских выборов в США, затем толчок рынку дали сообщения о вакцине.

"Цены на нефть реагируют резко положительно, поскольку рынок оценивает возможность более быстрого развертывания глобальной вакцины, усугубляемой большим количеством коротких позиций, которые необходимо покрыть, когда цены начнут расти. По мнению трейдеров, вакцина поможет избежать локдаунов в будущем и вернет людей на улицы, что позволит автомобильному и воздушному транспорту восстановиться", - отметил эксперт.