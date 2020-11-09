Как использовать массажные свечи в постели, чтобы не "обжечься"?

Алексей Вольцев

Свечи — главный атрибут романтического вечера вдвоем. Ихмягкое свечение поможет создать интимную обстановку, где нет места для рутинныхбесед и переживаний. Для тех, кто не любит следы воска повсюду, лучшеостановить свой выбор на специальных массажных свечах. Они приятно пахнут, авместо воска в них лишь эфирные масла. Чтобы правильно пользоваться массажнымисвечами во время сексуальных ласк, нужно запомнить некоторую информацию.Что такоемассажные свечи?