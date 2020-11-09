Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как использовать массажные свечи в постели, чтобы не "обжечься"?

Свечи — главный атрибут романтического вечера вдвоем. Ихмягкое свечение поможет создать интимную обстановку, где нет места для рутинныхбесед и переживаний. Для тех, кто не любит следы воска повсюду, лучшеостановить свой выбор на специальных массажных свечах. Они приятно пахнут, авместо воска в них лишь эфирные масла. Чтобы правильно пользоваться массажнымисвечами во время сексуальных ласк, нужно запомнить некоторую информацию.Что такоемассажные свечи?
# Интересное
По материалам: intrigue

Последние новости

Выстреливать языком в добычу животные начали задолго до появления хамелеонов
Выстреливать языком в добычу животные начали задолго до появления
В столице начал работу портал для приемных родителей «Моя новая семья»
В столице начал работу портал для приемных родителей «Моя новая семья»
В ОмГПУ обсудят проблемы развития и воспитания личности
В ОмГПУ обсудят проблемы развития и воспитания личности
До объявления итогов конкурса «ПРО Образование 2020» осталось три дня
До объявления итогов конкурса «ПРО Образование 2020» осталось три дня
Захарова назвала сохранение правды о ВОВ одной из ключевых задач
Захарова назвала сохранение правды о ВОВ одной из ключевых задач
Цены на нефть взлетели более чем на десять процентов
Цены на нефть взлетели более чем на десять процентов
"Кремлевская елка" пройдет без зрителей
"Кремлевская елка" пройдет без зрителей
Рождественский пост 2020-2021: календарь питания по дням
Рождественский пост 2020-2021: календарь питания по дням
Меган Маркл и принц Гарри почтили в Лос-Анджелесе память павших британских солдат
Меган Маркл и принц Гарри почтили в Лос-Анджелесе память павших
В пику Турции: Франция поддержит газовый союз Восточного Средиземноморья
В пику Турции: Франция поддержит газовый союз Восточного
ВОЗ заявила о выходе пандемии за рамки чрезвычайной ситуации
ВОЗ заявила о выходе пандемии за рамки чрезвычайной ситуации
В Португалии ввели режим ЧС из-за COVID-19
В Португалии ввели режим ЧС из-за COVID-19

Топ на сегодня

"Росатом" готов участвовать в строительстве второй АЭС в Белоруссии
"Росатом" готов участвовать в строительстве второй АЭС в Белоруссии
В Совфеде предложили Украине отказаться от южных областей
В Совфеде предложили Украине отказаться от южных областей
Тише едешь — глубже будешь: 10 бесшумных (почти) вибраторов
Тише едешь — глубже будешь: 10 бесшумных (почти) вибраторов
Палестина попросит Байдена вернуть посольство США в Тель-Авив
Палестина попросит Байдена вернуть посольство США в Тель-Авив
Президент Эстонии и министры не сошлись во мнении о фальсификациях в США
Президент Эстонии и министры не сошлись во мнении о фальсификациях

Еще по теме

Приметы про церковные свечи: почему свеча трещит, коптит, плачет, падает
Как правильно загадать желание на Рождество 2018, чтобы оно обязательно исполнилось
Из частей взорванного лифта у подъезда Моторолы создали народный мемориал
Свечи на защиту, удачу и процветание: как их использовать