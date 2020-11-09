Как получить ответ на вопрос во сне из подсознания

Вадим Карасев

Сны — это отражение реальности и отличный способ получения ответов на интересующие и волнующие вопросы. Благодаря сновидениям каждый из нас сможет получить ответ от подсознания, уберечься от неприятностей и заранее знать о том, какой путь приведет к счастью.

Сны помогают принимать правильные решения, развеивать страхи и сомнения, наполняться силами и просыпаться с уверенностью в том, что все получится. Во сне можно получить ответ на любой вопрос, найти выход из сложной ситуации, а также связаться со своим ангелом-хранителем, который также поможет принять верное решение. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с техникой, которая позволит сделать сон осознанным и превратить отдых в инструмент для решения наболевших проблем.

Как задать вопрос своему подсознанию

Прежде чем задавать вопросы, нужно научиться взаимодействовать со своим внутренним Я, и в этом помогут техники, усиливающие интуитивные способности. Ежедневные тренировки помогут услышать внутренний голос, к которому прислушиваются и в повседневной жизни, чтобы уберечься от неприятностей.

После первого этапа начинают задавать по одному вопросу перед сном, чтобы получить максимально точный ответ и не гадать, какой же из вариантов был предложен подсознанием, если вопросов было несколько.

Настроиться на осознанное сновидение поможет и подготовка иного рода. Для этого нужно создать комфортные условия в спальне, а также подготовить себя к сновидению, в котором ответ на вопрос обязательно поможет справиться с возникшими трудностями.

Подготовка спальной комнаты

Комната, в которой мы отдыхаем, не должна быть перегружена предметами. Учение фэн-шуй поможет создать идеальную спальню, в которой будет комфортно отдыхать, привлекать в жизнь нужные перемены и любовь.

Перед тем как засыпать, нужно обязательно проветрить помещение, постелить любимое постельное белье и создать комфорт именно для себя. Не обязательно выключать весь свет, если не комфортно спать в полной темноте, но избавиться от постороннего шума нужно. Также в спальне можно разместить аромалампу, чтобы вдыхать расслабляющие ароматы лаванды или другие любимые запахи.

Как подготовить себя для общения с подсознанием во сне

В день, когда нужно найти ответ на вопрос, не стоит перегружать желудок пищей. Стоит отказаться от алкоголя. Расслабленное и умиротворенное состояние достигается благодаря принятию ванны, отказу от просмотра телевизора и длительного сидения за компьютером. Погружение в себя лучше начать за пару часов до сна, помедитировать и полностью расслабиться, чтобы быстро уснуть и получить ответ на волнующий вопрос.

Лежа в кровати, концентрируются на самом вопросе, представляя себе ту проблему, которую нужно решить. Мысли можно дополнить словами: «Я хочу решить эту проблему», «Мне нужно получить вопрос на этот вопрос», «После пробуждения я буду знать, что мне делать для достижения счастья».

Расшифровать сон порой бывает непросто, однако, обращаясь к интуиции, каждый сможет понять, что говорит подсознание. Образы и сюжеты, пришедшие во сне, можно записать, чтобы позже проанализировать и прийти к верному решению. Помогут в этом и сонники. В расчет берут эмоции, которые преобладали во время сновидений.