Карта желаний на 2021 год: начинаем работу над целями уже сегодня

Вадим Карасев

Новый год уже не за горами, а значит, пора подумать над новыми желаниями, которые обязательно исполнятся в 2021 году. Составить карту желаний сможет каждый, и она поможет прийти к поставленным целям без промедления.

Карта желаний — это отличный метод визуализации поставленных целей, а также мотиватор для активных действий. Благодаря составлению карты каждый сможет определиться с главными целями и приложить все силы для того, чтобы прийти к ним в 2021 году. Визуализация поможет настроиться на успех. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют уже сейчас заняться составлением собственной карты, которая будет источником вдохновения и не даст позабыть о том, какие цели нужно воплотить в жизнь в новом году.

Характеристика 2021 года

В 2021 году на смену Крысе придет Белый Металлический Бык. Его правление будет более спокойным, однако для того, чтобы покровитель года был на нашей стороне, важно оставаться честными, не бояться работы и заботиться о близких. Бык несколько консервативен, но при этом помогает тем, кто действительно желает перемен к лучшему. В год Быка достичь процветания становится одновременно проще и тяжелее: без труда и работы над собой вряд ли получится подняться по ступеням успеха на самый верх.

Как сделать карту желаний на 2021 год

Прикинуть состав карты желаний можно уже сейчас, чтобы определиться с целями и не тратить время на посторонние дела. Но конкретный план действий, расписанный на бумаге, оформлять стоит уже после наступления нового года. Карта будет действовать на протяжении 12 месяцев, и ее создание стоит приурочить к первым двум неделям 2021 года. До его наступления прорабатывают планы, определяются с первостепенными желаниями, выписывая их на листок и анализируя.

Что потребуется для создания карты желаний:

большой лист белой бумаги (лучше всего для этих целей использовать ватман большого формата);карандаши, фломастеры, краски или цветные ручки;ножницы и клей-карандаш;подборка картинок или фотографий, отражающих цели максимально подробно;своя фотография крупным планом.





Как создать персональную карту на 2021 год

Самым удачным днем для создания карты биоэнергетики называют первое Новолуние 2021 года. Именно этот день обновляет энергетику и дает толчок к развитию и достижению поставленных на год целей. Создание карты приурочивают к 13 января, а дополнять ее можно вплоть до 27 января. Определившись с датой, начинают заполнять карту.

1. Любимая музыка и ароматические свечи создадут хорошее настроение и позволят создать импульс, который поможет достичь целей.

2. Подготовленную белую бумагу разделяют на 9 частей, создавая секторы. Их выделяют определенными цветами.

3. Изображения своих целей стоит вырезать из цветных журналов или распечатывать на цветном принтере, чтобы максимально точно визуализировать свои желания. В центре располагают свою фотографию, чтобы карта работала именно на вас.

4. На карте желаний обязательно пишут фразу, которая будет мотивировать на достижение целей: «Я создаю успех», «Я счастливый человек», «Мои желания сбываются».

5. Готовые картинки размещают по секторам, начиная заполнять карту слева направо. Каждое изображение будет символизировать цель, которая будет достигнута в 2021 году: покупку квартиры, полный кошелек денег, счастье в личной жизни, здоровье и так далее. Возле каждого изображения пишут фразы, которые помогут достичь успеха: «У меня есть собственная квартира», «Я зарабатываю (точное количество денег)», «Я здоров», «Я взаимно люблю». Для этих целей можно использовать и аффирмации.

6. Оформленную по всем правилам карту желаний вешают так, чтобы ежедневно смотреть на нее и заряжаться энергией успеха, программируя сознание на достижение поставленных целей.