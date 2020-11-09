Кернеса зарегистрировали мэром Харькова
Сегодня, 12:40 Лидия Мартынова
Харьковская городская избирательная комиссия зарегистрировала нынешнего харьковского городского голову Геннадия Кернеса как переизбранного на этой должности. Заявление о регистрации он переслал по электронной почте.
Постановление об этом размещено на сайте мэрии.
"Это постановление вывесить для всеобщего ознакомления на стенде официальных материалов Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Харьковского района Харьковской области", - сообщается на сайте мэрии.
Заявление Кернеса о регистрации поступило в электронном виде с электронной подписью.
Напомним, в гражданской сети ОПОРА прогнозировали, что присягу Кернеса могут перенести из-за его заболевания. Ожидается, что функции мэра Харькова до присяги Кернеса будет выполнять секретарь городского совета.
Кроме того, в Харьковском горсовете недавно рассказали, что Кернес до сих пор продолжает лечиться от последствий COVID-19. Вирус повредил 70 процентов его легких.
По материалам: gogetnews.info