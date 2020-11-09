Китай вывел на орбиту первый в мире спутник 6G

Анастасия Иванова

С космодрома Тайюань была запущена ракета-носитель Long March 6, которая успешно отправила 13 спутников на заданную орбиту. Один из этих 13 спутников - это первый в мире испытательный спутник 6G.Об этом сообщает BBC.Основная цель этого спутника - дистанционное зондирование земли. Сферы, на которых он сосредоточен, - это городское строительство, мониторинг стихийных бедствий в сельском и лесном хозяйстве и другие отрасли, которым требуются аналогичные услуги.В то же время он будет тестировать работоспособность экспериментальной технологии на терагерцевой частоте.Издание отмечает, что это одна из ключевых технологий мобильной связи шестого поколения в мире.