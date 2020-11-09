Клишас: федеральную территорию «Сириус» создадут на части города Сочи

Влада Некрасова

Федеральную территорию «Сириус», которая предусматривает новую модель организации публичной власти, предлагается создать на части территории города-курорта Сочи, заявил глава Конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба палаты регионов.

«Сириус» является уникальным проектом. При подготовке законопроекта мы исходили из необходимости создания условий для развития территории, на которой расположен данный центр на базе олимпийской инфраструктуры. Придание Имеретинской долине статуса федеральной территории предполагает создание специального экспериментального режима для развития российских разработок, внедрения «зелёных» и иных технологий, нацеленных на повышение качества жизни населения«, — сказал Клишас.

Сенатор пояснил, что внесённый в Госдуму проект закона предусматривает новую модель государственного и муниципального управления на территории, которой придаётся особый статус. «Закрепление таких особенностей продиктовано необходимостью использования научного и спортивного потенциала для развития талантов, реализации приоритетов научно-технологического развития, сохранения олимпийской инфраструктуры, культурного и природного наследия данной территории», — указал законодатель.

С этой целью, отметил парламентарий, предлагается закрепить за органами публичной власти федеральной территории «Сириус» полномочия, которые сейчас на данной территории осуществляются федеральными и региональными органами власти, органами местного самоуправления. «Устанавливается возможность осуществления названными органами публичной власти всего спектра полномочий, обеспечивающих развитие территории, при наличии необходимой для этого экономической основы», — добавил Андрей Клишас.

В исключительной компетенции Совета «Сириуса», в частности, будут находиться вопросы утверждения стратегии социально-экономического развития территории, включая определение приоритетов развития науки, образования, культуры, критических для развития страны технологий, физкультуры и спорта, а также утверждение основных показателей деятельности администрации данной территории на очередной год и плановый период.

По мнению сенатора, новая модель регулирования вопросов организации деятельности органов публичной власти на этой федеральной территории является сбалансированной. «В рамках рассмотрения законопроекта в Государственной Думе могут быть учтены дополнительные предложения парламентариев, экспертного и научного сообщества», — сказал Андрей Клишас.

«В законопроекте реализованы конституционные принципы социального государства и единства системы публичной власти с учётом внесённых в Конституцию РФ поправок», — добавил парламентарий.

Глава Конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас и председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников 9 ноября внесли в Госдуму проект закона о создании федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае.

Глава 3 Конституции была дополнена положениями о возможности создания на территории России в соответствии с федеральным законом федеральных территорий. Организация публичной власти на таких территориях будет устанавливаться также законом.

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