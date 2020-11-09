Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Коллекторы не смогут отобрать за долги котов, собак и рыбок

Коллекторы не смогут отобрать за долги котов, собак и рыбок

В России предлагают ввести запрет на изъятие у граждан домашних животных за долги. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию.

Авторами законодательной инициативы стали председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и глава Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Они предлагают внести поправки в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Таким образом, домашние животные попадут в перечень имущества, на которое не распространяется взыскание по исполнительным документам. Это коснется тех питомцев, которые не используются в предпринимательской деятельности, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

По словам Владимира Бурматова, закон об ответственном обращении с животными, принятый в 2018 году, гласит, что животное является не «вещью», а живым существом, которое испытывает эмоции. При этом органы власти и организации, изымающие питомцев, зачастую не обладают требуемыми условиями для содержания. Животное может погибнуть, а сотруднику организации может грозить до 5 лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.

В положительном заключении Правительства обращается внимание на то, что в законопроекте не содержится определение понятия «домашние животные». Поэтому при доработке документа авторам требуется установить критерии отнесения к домашним тех животных, на которых нельзя обратить взыскание. Отметим, что авторы законопроекта заручились поддержкой всех думских фракций.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Байден планирует отменить ряд указов Трампа
Байден планирует отменить ряд указов Трампа
Китай вывел на орбиту первый в мире спутник 6G
Китай вывел на орбиту первый в мире спутник 6G
6 вредоносных установок и суеверий, от которых пора избавиться
6 вредоносных установок и суеверий, от которых пора избавиться
Палестина поздравила "большого друга Израиля" Байдена с победой на выборах
Палестина поздравила "большого друга Израиля" Байдена с победой на
72 человека умерли за сутки от коронавируса в Москве
72 человека умерли за сутки от коронавируса в Москве
Правозащитники сообщили о 800 задержанных на протестах в Белоруссии
Правозащитники сообщили о 800 задержанных на протестах в Белоруссии
У Кайли Миноуг вышел пятнадцатый студийный альбом Disco
У Кайли Миноуг вышел пятнадцатый студийный альбом Disco
Полиция Белоруссии задержала более тысячи протестующих
Полиция Белоруссии задержала более тысячи протестующих
Названы регионы с наибольшим количеством ДТП с пострадавшими
Названы регионы с наибольшим количеством ДТП с пострадавшими
СМИ: в ОПЕК "будут скучать по Трампу", если Байден придет к власти
СМИ: в ОПЕК "будут скучать по Трампу", если Байден придет к власти
Звездный Instagram: выборы в США, теплая осень и фото у моря
Звездный Instagram: выборы в США, теплая осень и фото у моря
Спустя месяц. В Армении снова сменили главу службы нацбезопасности
Спустя месяц. В Армении снова сменили главу службы нацбезопасности

Топ на сегодня

Если песня «заела» в голове: о чем расскажут навязчивые мелодии
Если песня «заела» в голове: о чем расскажут навязчивые мелодии
При падении самолета в Подмосковье погибли ведущий НТВ Колтовой и его жена
При падении самолета в Подмосковье погибли ведущий НТВ Колтовой и его
Тихановская поздравила Байдена с победой
Тихановская поздравила Байдена с победой
Байден пообещал "обратить вспять" пандемию COVID-19, не жалея сил
Байден пообещал "обратить вспять" пандемию COVID-19, не жалея сил
Wanted: праздничная коллекция макияжа Lancome и Кьяры Ферраньи
Wanted: праздничная коллекция макияжа Lancome и Кьяры Ферраньи

Еще по теме

В России собираются ввести запрет на изъятие животных за долги
Законопроект о запрете конфискации животных могут внести в Госдуму осенью
Россиян обяжут платно регистрировать кошек и собак
Пресс-конференция Владимира Бурматова