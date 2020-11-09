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Кости жившей 5000 лет назад женщины нашли в Германии

Кости жившей 5000 лет назад женщины нашли в Германии

Во время археологических раскопок перед строительством ветряной электростанции в Битикове (Bietikow), на северо-востоке федеральной земли Бранденбург, было обнаружено погребение женщины, сделанное более пяти тысяч лет назад.

Местность, где было найдено погребение, заселена со времен неолита, там есть многочисленные курганы и мегалиты бронзового века. Останки женщины были обнаружены на территории древнего поселения, а не на специально отведенном кладбище. Тем не менее ее могила специальным образом обустроена, по периметру яму обложили камнями. На момент смерти женщине было 30–45 лет. Тело умершей лежало с согнутыми ногами, такое положение известно при погребениях со времен неолита. Погребального инвентаря в могиле не обнаружили.

Находки, сделанные вокруг могилы, относили к периоду приблизительно от 5500 до 2000 лет назад. Точно определить возраст погребения смогли при помощи радиоуглеродного датирования. Оно показало, что эта женщина жила между 3400 и 3300 годами до нашей эры.

Исследователи отмечают повреждения зубов у женщины. Во многих местах зубная эмаль сильно повреждена или отсутствует. По словам антрополога Беттины Юнгклаус, именно в период неолита люди впервые включили в свой рацион зерновые. Помимо многочисленных плюсов в употреблении в пищу зерновых были и определенные недостатки: богатая клетчаткой твердая пища увеличивала износ зубной эмали.

Сейчас изучение останков продолжается. Антропологи ищут на костях следы прижизненных травм и болезней, а также стремятся установить причину смерти. По содержанию изотопов стронция в зубной ткани ученые попытаются определить, где родилась и выросла эта женщина. А анализ ДНК должен будет указать на ее происхождение.

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По материалам: polit.ru

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