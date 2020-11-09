"Кремлевская елка" пройдет без зрителей

Лидия Мартынова

Московский профсоюз в связи с пандемией готовит для Кремлевской елки спектакль для показа на телевидении вместо традиционного представления на территории Кремля, рассказал РИА Новости председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев. В управделами президента России заявили, что не располагают такой информацией.

"Принято решение, что оно (новогоднее представление - ред.) будет отснято в виде спектакля. Представление мы готовим. Но зрителей с учетом коронавируса, естественно, никаких не будет", - сказал Антонцев.

По его словам, представление будет называться "Пятое время года, или Кто придумал Новый год", а одним из героев станет гаджет.

Политехнического музея, сказал он.