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"Кремлевская елка" пройдет без зрителей

"Кремлевская елка" пройдет без зрителей
Московский профсоюз в связи с пандемией готовит для Кремлевской елки спектакль для показа на телевидении вместо традиционного представления на территории Кремля, рассказал РИА Новости председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев. В управделами президента России заявили, что не располагают такой информацией.

"Принято решение, что оно (новогоднее представление - ред.) будет отснято в виде спектакля. Представление мы готовим. Но зрителей с учетом коронавируса, естественно, никаких не будет", - сказал Антонцев.

По его словам, представление будет называться "Пятое время года, или Кто придумал Новый год", а одним из героев станет гаджет.


Политехнического музея, сказал он.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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