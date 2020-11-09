Лайфхак дня: как спасти севший свитер (и что делать, если не получилось)

Вадим Карасев

В холодное время года теплые шерстяные свитера становятся основой наших модных образов. Однако одна неосторожная стирка, и мы можем лишиться любимой вещи и верного союзника в борьбе за тепло. Как спасти севший свитер (и что делать, если все-таки не получилось), рассказываем в нашем материале.





Профилактика, как известно, лучше борьбы с последствиями, поэтому самый простой и очевидный совет (о котором мы, впрочем, иногда вспоминаем слишком поздно) — внимательно читать этикетку перед стиркой.

Садятся вещи во время неправильной стирки или сушки из-за деформации волокон, которые сжимаются, поэтому, чтобы вернуть вещи изначальный вид, надо эти волокна снова размягчить.

Впрочем, стоит помнить, что такой способ не сработает с вещами из полиэстера, шелка и кашемира, но вот у вязаных шерстяных свитеров есть шанс!





Поможет в этом обычный детский шампунь или кондиционер для волос. В слегка теплой воде надо растворить одно из этих средств из расчета одна чайная ложка на литр воды. Пострадавшую вещь надо замочить в большом тазу или ванне (важно иметь возможность расправить одежду в воде) в этом растворе и оставить минимум на полчаса.

После этого вещь надо слегка отжать (делать это следует максимально аккуратно и ни в коем случае не скручивать материал — это только ухудшит ситуацию), но не полоскать: остатки смягчающего раствора еще должны продолжить свое воздействие во второй части операции по спасению свитера.





Влажный свитер надо положить на полотенце (делать это лучше на просторной плоской поверхности, например, на столе) и постараться привести его в былую форму. Тут тоже стоит проявить аккуратность и терпение — не стоит растягивать свитер изо всех сил. Затем полотенце вместе со свитером внутри стоит свернуть в своеобразный "рулет" и оставить еще на 10 минут.





Влажное полотенце после этого стоит заменить на новое сухое и еще раз разложить на нем свитер, снова слегка растянув его. Чтобы сохранить форму, концы можно зафиксировать прищепками или грузиками и оставить в таком виде до окончательного высыхания вещи.





Если с первого раза трюк не сработал, то можно повторить его еще несколько раз, чтобы постепенно растянуть волокна. С шерстяными вещами эффект рано или поздно должен быть. Только после того как в сухом виде вещь будет выглядеть удовлетворительно, ее можно прополоскать, чтобы удалить остатки раствора.





Ну а если вернуть прежний размер все-таки не удалось, не стоит расстраиваться. Пришедшая в негодность вещь еще может быть полезной — не торопитесь выбрасывать ее.





Из отдельных частей свитера можно и без особых швейных талантов сделать новые вещи. Например, из рукавов получатся согревающие гетры, теплая повязка на голову или смягчающий футляр для бутылки или термоса.

Из более широких частей можно сшить футляр для грелки, мягкие сиденья-подкладки для стульев или табуреток, а также сумку для ноутбука (такой вариант подойдет, если свитер был плотной вязки).





Если своими силами дать вторую жизнь испорченному свитеру не получается, то все равно не торопитесь выбрасывать вещь. Многие благотворительные магазины принимают и негодные к продаже вещи. Их они отвозят на переработку или в приюты для животных. Там различные материалы всегда требуются для пошива теплых подстилок.