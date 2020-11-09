Лиам и Крис Хемсворт с возлюбленными поздравили брата Люка с 40-летием

Вадим Карасев

В конце прошлой недели старший из братьев Хемсвортов Люк отпраздновал свое 40-летие. На вечеринку по этому случаю звезда телесериала "Мир Дикого Запада" и его жена Саманта пригласили самых близких: родителей Люка, Крейга и Леони, а также его младших братьев Криса и Лиама. На праздник последние пришли вместе со своими возлюбленными: Крис был вместе с супругой Эльзой Патаки, а Лиам — в компании своей девушки Габриэллы Брукс.

Вчера Крис Хемсворт поделился серией снимков, сделанных на юбилей брата. На фотографиях видно, что вечеринка по случаю дня рождения Люка была тематической: все присутствующие на ней были одеты в стиле сериала "Острые козырьки".





Лиам, Люк и Крис Хемсворты с родителями и своими возлюбленными

Счастливого 40-летия, Люк! Ты — настоящая легенда,

— подписал фото Крис.





Люк Хемсворт

В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям, а также принялись шутить, что родители братьев Хемсвортов явно выиграли "генетическую лотерею", намекая, что трое их сыновей получились как на подбор красивыми и успешными.





Лиам, Люк и Крис Хемсворты с родителями

С днем рождения Люка поздравил и Лиам. Младший из братьев опубликовал в своем инстаграме селфи с именинником и Крисом, а в подписи к нему отпустил шутку:

С 40-летием, Люк! Все эти годы ты был замечательным братом! Я хорошенько тебя научил... Остальное уже зависит от тебя. Люблю!





Лиам, Люк и Крис Хемсворты

Кстати, на вечеринку по случаю дня рождения брата 30-летний Лиам пришел со своей 24-летней возлюбленной Габриэллой Брукс. С моделью актер встречается несколько месяцев и уже познакомил ее со своими родителями. Карантин пара провела вместе в доме Лиама в родной Австралии, куда он вернулся после непростого развода с Майли Сайрус. Инсайдеры утверждают, что Лиам по-настоящему счастлив в новых отношениях.

Им нравится просто быть самими собой. Габриэлла сдержанная и простая. Им легко и весело друг с другом,

— рассказывали близкие друзья о романе Лиама и Габриэллы.





Лиам Хемсворт с девушкой Габриэллой Брукс и отцом Крейгом