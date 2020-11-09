Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лиам и Крис Хемсворт с возлюбленными поздравили брата Люка с 40-летием

Лиам и Крис Хемсворт с возлюбленными поздравили брата Люка с 40-летием

В конце прошлой недели старший из братьев Хемсвортов Люк отпраздновал свое 40-летие. На вечеринку по этому случаю звезда телесериала "Мир Дикого Запада" и его жена Саманта пригласили самых близких: родителей Люка, Крейга и Леони, а также его младших братьев Криса и Лиама. На праздник последние пришли вместе со своими возлюбленными: Крис был вместе с супругой Эльзой Патаки, а Лиам — в компании своей девушки Габриэллы Брукс.

Вчера Крис Хемсворт поделился серией снимков, сделанных на юбилей брата. На фотографиях видно, что вечеринка по случаю дня рождения Люка была тематической: все присутствующие на ней были одеты в стиле сериала "Острые козырьки".


Лиам, Люк и Крис Хемсворты с родителями и своими возлюбленными

Счастливого 40-летия, Люк! Ты — настоящая легенда,

— подписал фото Крис.


Люк Хемсворт

В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям, а также принялись шутить, что родители братьев Хемсвортов явно выиграли "генетическую лотерею", намекая, что трое их сыновей получились как на подбор красивыми и успешными.


Лиам, Люк и Крис Хемсворты с родителями

С днем рождения Люка поздравил и Лиам. Младший из братьев опубликовал в своем инстаграме селфи с именинником и Крисом, а в подписи к нему отпустил шутку:

С 40-летием, Люк! Все эти годы ты был замечательным братом! Я хорошенько тебя научил... Остальное уже зависит от тебя. Люблю!


Лиам, Люк и Крис Хемсворты

Кстати, на вечеринку по случаю дня рождения брата 30-летний Лиам пришел со своей 24-летней возлюбленной Габриэллой Брукс. С моделью актер встречается несколько месяцев и уже познакомил ее со своими родителями. Карантин пара провела вместе в доме Лиама в родной Австралии, куда он вернулся после непростого развода с Майли Сайрус. Инсайдеры утверждают, что Лиам по-настоящему счастлив в новых отношениях.

Им нравится просто быть самими собой. Габриэлла сдержанная и простая. Им легко и весело друг с другом,

— рассказывали близкие друзья о романе Лиама и Габриэллы.


Лиам Хемсворт с девушкой Габриэллой Брукс и отцом Крейгом
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Володин: обсуждение кандидатур на посты в правительстве будет публичным
Володин: обсуждение кандидатур на посты в правительстве будет
Эксперт: Байден попытается "вбить клин" между Россией и Китаем
Эксперт: Байден попытается "вбить клин" между Россией и Китаем
Путину доложат об обеспечении больных COVID-19 бесплатными лекарствами
Путину доложат об обеспечении больных COVID-19 бесплатными лекарствами
Новый клип Little Big за три дня посмотрели почти 4,5 миллиона раз
Новый клип Little Big за три дня посмотрели почти 4,5 миллиона раз
Курс рубля вырос к доллару и евро
Курс рубля вырос к доллару и евро
Кости жившей 5000 лет назад женщины нашли в Германии
Кости жившей 5000 лет назад женщины нашли в Германии
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года
«Кошмар с выборами в США дискредитирует антироссийскую риторику»
«Кошмар с выборами в США дискредитирует антироссийскую риторику»
В столице возобновил работу сервис «Учитель на замену»
В столице возобновил работу сервис «Учитель на замену»
"Дзюба, держись!": Панин, Киркоров и Малахов поддержали футболиста после скандала
"Дзюба, держись!": Панин, Киркоров и Малахов поддержали футболиста
WP о Байдене-президенте: США срочно изменят курс — ВОЗ, климат и мигранты
WP о Байдене-президенте: США срочно изменят курс — ВОЗ, климат
В Баку заявили о гибели 93 мирных граждан с начала эскалации в Карабахе
В Баку заявили о гибели 93 мирных граждан с начала эскалации в

Топ на сегодня

"Росатом" готов участвовать в строительстве второй АЭС в Белоруссии
"Росатом" готов участвовать в строительстве второй АЭС в Белоруссии
Новак предложил новый критерий оценки эффективности губернаторов
Новак предложил новый критерий оценки эффективности губернаторов
На пешеходном переходе в Подмосковье погибла молодая пара
На пешеходном переходе в Подмосковье погибла молодая пара
Тише едешь — глубже будешь: 10 бесшумных (почти) вибраторов
Тише едешь — глубже будешь: 10 бесшумных (почти) вибраторов
СМИ назвали имена возможных госсекретаря и главы Пентагона при Байдене
СМИ назвали имена возможных госсекретаря и главы Пентагона при Байдене

Еще по теме

Веселая компания: Майли Сайрус празднует Рождество с семьей Лиама Хемсворта
Зак Эфрон, Лиам и Крис Хемсворты покрыли ноготь лаком в рамках благотворительной кампании Polished Man
Крис Хемсворт развеял слухи о разводе с Эльзой Патаки
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт впервые за долгое время вышли вместе в свет