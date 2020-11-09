Локдаун будет трудно перенести малому и среднему бизнесу, - Степанов

Алексей Вольцев

В Министерстве здравоохранения говорят, что ситуация с коронавирусом напряженная. В связи с этим решили усилить карантин.Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.По его словам, кроме коронавируса, в Украине нехорошая ситуация с экономикой."Мы понимаем, что полный локдаун очень-очень тяжело будет перенести малому и среднему бизнесу. Мы будем предлагать жесткий карантин "выходного дня", - заявил он.Минздрав инициирует, чтобы в субботу и воскресенье работали только продуктовые аптеки, общественный транспорт, заправки, ветеренарные аптеки. Рестораны и кафе, чтобы работали исключительно на вынос. Остальные магазины и ТРЦ будут рекомендовать не открывать в выходные дни.