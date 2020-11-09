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Локдаун будет трудно перенести малому и среднему бизнесу, - Степанов

Локдаун будет трудно перенести малому и среднему бизнесу, - Степанов
В Министерстве здравоохранения говорят, что ситуация с коронавирусом напряженная. В связи с этим решили усилить карантин.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, кроме коронавируса, в Украине нехорошая ситуация с экономикой.

"Мы понимаем, что полный локдаун очень-очень тяжело будет перенести малому и среднему бизнесу. Мы будем предлагать жесткий карантин "выходного дня", - заявил он.
Минздрав инициирует, чтобы в субботу и воскресенье работали только продуктовые аптеки, общественный транспорт, заправки, ветеренарные аптеки. Рестораны и кафе, чтобы работали исключительно на вынос. Остальные магазины и ТРЦ будут рекомендовать не открывать в выходные дни.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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