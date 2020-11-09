Меган Маркл и принц Гарри почтили в Лос-Анджелесе память павших британских солдат

Вадим Карасев

Вчера в Лондоне, несмотря на пандемию коронавируса, состоялась ежегодная торжественная церемония в честь Дня памяти павших. В этот день принято вспоминать всех солдат Британского Содружества, погибших в военных конфликтах с участием Великобритании.

Королева Елизавета II, ее сын Чарльз, внук Уильям с женой Кейт Миддлтон и другие старшие члены британской королевской семьи вчера собрались на памятном мероприятии по этому случаю. 36-летний принц Гарри и его 39-летняя супруга Меган Маркл, которые в марте этого года официально сложили с себя королевские полномочия и переехали в США, не смогли в этот день присоединиться к своим британским родственникам.





Меган Маркл и принц Гарри

Почтить память погибших британских солдат они решили прямо в Америке. Вчера они нанесли неожиданный визит на Национальное кладбище Лос-Анджелеса, расположенное примерно в 150 километрах от их семейного особняка в Монтесито. Герцог Сассекский появился на публике в костюме темно-синего цвета, а его супруга Меган надела черное пальто Brandon Maxwell, дополнив свой образ туфлями в тон Jennifer Chamandi и золотыми украшениями Cartier.





Держась за руки, Меган и Гарри подошли к двум могилам солдат Британского Содружества и возложили букеты белых цветов, которые герцогиня собрала в саду их дома в Санта-Барбаре. Потом супруги подошли к мемориалу, установленному в память о людях, которые отдали жизни, защищая свою страну. Гарри возложил венок, надпись на котором гласила: "Всем тем, кто служил и служит. Спасибо".





Накануне этого события издание The Sunday Times сообщило, что представители Букингемского дворца отклонили просьбу принца Гарри возложить венок от его имени у кенотафа — военного мемориала в Лондоне. Издание уточнило, что Гарри получил отказ, потому что больше не представляет британскую монархию. Позже издание The Times сообщило, что герцог был глубоко опечален этим решением дворца. Там же было сказано, что королева Елизавета II не была поставлена в известность о просьбе своего внука.





Напомним, что принц Гарри отказался от своего звания генерал-капитана Королевской морской пехоты, когда вместе с женой Меган Маркл принял решение сложить с себя официальные полномочия. Однако Гарри, который отслужил два срока в Афганистане и называл свою службу "лучшей профессией", по-прежнему с трепетом относится к этому виду деятельности. После своего возвращения со службы и ухода из профессии Гарри даже создал игры Invictus Games, в которых соревнуются ветераны службы или действующие военные, получившие инвалидность.

Первым новостью со NEWSTES.RU поделился блогер Svetusikislove.







