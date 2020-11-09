Минобороны: вертолет был сбит над Арменией вне зоны боевых действий

Влада Некрасова

Российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее МО РФ сообщило, что в понедельник российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Армении рядом с населенным пунктом Ерасх, вертолет подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. В результате падения вертолета погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.

"Российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Республики Армения вне зоны боевых действий", - сказал Конашенков.