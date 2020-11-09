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МЭР хочет разрешить приостанавливать выплату дивидендов «потерянным» акционерам

МЭР хочет разрешить приостанавливать выплату дивидендов «потерянным» акционерам

Минэкономразвития разработало законопроект, в соответствии с которым акционерные общества смогут приостанавливать отправку документации и выплату дивидендов своим акционерам, если на протяжении двух лет и то, и другое возвращалось обратно. Вместе с тем ведомство исключило из проекта положение о лимитах для доли акционеров, которые могут быть отнесены к «пропавшим», и о количестве акций, которыми каждый из них владеет.

Соответствующий документ опубликован в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов. Им предлагается внести изменения в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и статью 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По оценке МЭР, в настоящее время к категории «потерянных» акционеров можно отнести около 6 миллионов россиян. Эмитенты, в свою очередь, «несут большие расходы» на направление информации и на выплату дивидендов почтовым переводом таким акционерам. В этой связи ведомство предлагает законодательно разрешить сокращать расходы на эти действия при условии, «если сообщения о проведении общих собраний акционеров, бюллетени для голосования и иная информация, направленные по таким почтовым адресам, содержащимся в реестре акционеров, возвращались в общество в течение не менее чем двух лет подряд и при этом не менее, чем два раза подряд, и между датами соответствующих общих собраний акционеров проходило не менее трех месяцев».

При этом ведомство исключило из законопроекта положение о том, что временное «поражение в правах» допустимо лишь в отношении владельцев не более 2% голосующих акций, а в совокупности на «пропавших» акционеров должно приходиться не более 10% голосующих акций. Законопроектом оговаривается, что решение о приостановке направления документации и выплаты дивидендов может быть принято одновременно по всем «потерянным» акционерам. Акционерное общество должно будет размещать на своем сайте данные о количестве акционеров, в отношении которых было приостановило направление корреспонденции и выплата дивидендов, а также информировать о необходимых действиях для возобновления их получения. Приостановку предлагается снимать с даты получения регистратором актуализированной информации от акционеров.

После актуализации данных акционеры будут вправе потребовать выплаты нереализованных дивидендов в течение трех лет, если больший срок не будет определен уставом акционерного общества.

Минэкономразвития также предлагает постепенно отказаться от выплаты дивидендов через почтовые переводы, отдав предпочтение выплатам на банковские счета.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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