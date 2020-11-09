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Морозов: клиникам необходимо завершить переход на электронный документооборот

Морозов: клиникам необходимо завершить переход на электронный документооборот

В системе здравоохранения важно полностью перейти на электронный документооборот, сказал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

«Такую задачу поставил Президент, — напомнил парламентарий.  - Многие клиники уже ведут истории болезни в электронном формате, но сегодня почти все подстраховываются и распечатывают эти документы, то есть работают ещё и с бумажными носителями».

Делать это приходится, потому что до конца не отлажено взаимодействие с контролирующими органами, страховыми медицинскими организациями, прокуратурой, Следственным комитетом, судами — они медицинские электронные документы пока не принимают, пояснил депутат.

«Эту проблему необходимо решить», — уверен Дмитрий Морозов.

Ранее 6 ноября, в ходе заседания круглого стола, организованного Комитетом Госдумы по охране здоровья, Дмитрий Морозов призвал активнее внедрять электронные больничные и электронные рецепты. Пока что субъектов, «которые могут себе это позволить, немного», отметил он.

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По материалам: pnp.ru

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