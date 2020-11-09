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На акции протеста у здания парламента Грузии произошла потасовка

На акции протеста у здания парламента Грузии произошла потасовка

Участники акции протеста у здания парламента Грузии устроили вечером 9 ноября потасовку. Как передает Первый канал Грузии, несколько активистов движения «Позор» были выведены полицией с акции на проспекте Руставели.

Активисты движения «Позор» хотели пронести на территорию прилегающую к парламенту дрова, чего им не позволили правоохранители.

Как сообщало ИА Newstes, различные оппозиционные объединения Грузии не признают легитимными итоги выборов в парламент 31 октября и проводят в связи с этим акции протеста.

Один из лидеров «Единого национального движения» Ника Мелия ознакомил участников сегодняшней акции перед зданием парламента с идеей партии «Гирчи» и члена «Стратегии Агмашенебели» Тако Чарквиани относительно второго тура выборов. Мелия призвал собравшихся в день второго тура выборов создать «живую цепь» от проспекта Руставели до парка Ваке и таким образом выразить протест.

Собравшиеся на акции заявили, что не подчиняются введенному правительством антикоронавирусному запрету на передвижение с 22.00.

«Хорошо обдумаем и так примем это решение, потому что мы должны экономить энергию и ресурсы. Пусть рев будет слышен повсюду, те, кто не может выйти из дома, с балконов опротестуем элементарными возгласами после десяти часов: „Уходи, уходи, уходи“. Мы должны это сделать традицией. Во время этого комендантского часа мы должны выйти на балконы и возгласами напомнить этому режиму, да, нас заперли дома, но я буду протестовать из дома», — заявил Мелия.

Он призвал участников акции снова собраться у здания парламента в субботу в 15.00.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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