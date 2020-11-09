На акции протеста у здания парламента Грузии произошла потасовка
Участники акции протеста у здания парламента Грузии устроили вечером 9 ноября потасовку. Как передает Первый канал Грузии, несколько активистов движения «Позор» были выведены полицией с акции на проспекте Руставели.
Активисты движения «Позор» хотели пронести на территорию прилегающую к парламенту дрова, чего им не позволили правоохранители.
Как сообщало ИА Newstes, различные оппозиционные объединения Грузии не признают легитимными итоги выборов в парламент 31 октября и проводят в связи с этим акции протеста.
Один из лидеров «Единого национального движения» Ника Мелия ознакомил участников сегодняшней акции перед зданием парламента с идеей партии «Гирчи» и члена «Стратегии Агмашенебели» Тако Чарквиани относительно второго тура выборов. Мелия призвал собравшихся в день второго тура выборов создать «живую цепь» от проспекта Руставели до парка Ваке и таким образом выразить протест.
Собравшиеся на акции заявили, что не подчиняются введенному правительством антикоронавирусному запрету на передвижение с 22.00.
Он призвал участников акции снова собраться у здания парламента в субботу в 15.00.