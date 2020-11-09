Не зарегистрированные в России лекарства просят выдавать бесплатно

Алексей Вольцев

Дефицит жизненно необходимых препаратов в аптеках скоро устранят, уверен сенатор Владимир Круглый

Пациентам, которым прописали лекарства, не зарегистрированные в России, скоро не придётся покупать их на свои деньги или идти в суд, чтобы тот потребовал от государства оплаты препарата. Как сообщил «Парламентской газете» член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый, такой законопроект сенаторы намерены внести в Госдуму до конца года. Парламентарий также рассказал, почему те или иные медикаменты не регистрируют в России и из-за чего в аптеках возник дефицит жизненно необходимых лекарств, в том числе от COVID-19.

- Владимир Игоревич, почему люди вообще столкнулись с проблемой доступности незарегистрированных в России лекарств?

- Есть категория пациентов, например с орфанными, онкологическими заболеваниями, которым по жизненным показаниям назначают лекарства, не зарегистрированные в России. У этих лекарств нет аналогов. Для конкретной партии таких препаратов, для конкретного пациента установлен порядок выдачи Минздравом разрешений на ввоз лекарств. Но в законе не прописано чётко, кто должен оплачивать эти препараты. В то же время в законодательстве есть положение, что если препарат зарегистрирован и его назначают человеку по жизненным показаниям, то государство обязано бесплатно им обеспечить пациента.

Поэтому когда больной, которому назначен незарегистрированный препарат, идёт в суд, тот практически всегда встает на сторону пациента. Позиция Верховного суда такова, что если человеку по жизненным показаниям назначают безальтернативный препарат, то в принципе всё равно, зарегистрирован он на территории страны или нет. Пациента это не должно волновать. Нашим законопроектом мы и предлагаем уточнить, что если препарат назначается по жизненным показаниям, зарегистрированные и незарегистрированные лекарства должны выдаваться на равных условиях. Чтобы этот вопрос не через суд не решался, а в прямом законодательном порядке.

- Почему бы эти лекарства просто не зарегистрировать?

- Проблема в том, что список этих препаратов всё время меняется, обновляется. В нём постоянно появляются новые лекарства, которых раньше не было. Если врачи вдруг выясняют, что где-то появился более эффективный препарат, то они назначают его раньше, чем его зарегистрируют. Ведь регистрация может занимать до двух лет, а больной ждать не может.

Ещё есть препараты, которые раньше были зарегистрированы, но по какой-то причине потеряли регистрацию, а спрос на них такой же высокий. Также есть категория лекарств, у которых нет перспективы быть зарегистрированными, потому что очень маленький рынок. Например, фирмам часто не выгодно регистрировать препараты для орфанных заболеваний.

- В начале ноября мониторинг «Единой России» выявил дефицит препаратов от COVID-19 в трети российских аптек, а также других жизненно необходимых препаратов. С чем это связано и когда дефицит устранят?

- Это связано с принятием федерального закона о маркировке лекарственных препаратов. В системе маркировки произошёл серьёзный технический сбой, невозможно было ввести многие препараты, причём не только импортные, но и наши. Правительство оперативно издало распоряжение о приостановке системы маркировки — теперь она носит только уведомительный характер.

Думаю, благодаря этому проблема с лекарствами решится быстро. Хотя существуют и другие причины дефицита — регистрация предельной цены препаратов сделала невыгодным производство дешёвых лекарств, и некоторые фирмы уходят с рынка. Поэтому в стране был специально создан Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Надеюсь, он наведёт порядок, улучшит вопросы планирования и аналитики на лекарственном рынке.