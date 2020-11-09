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Новый клип Little Big за три дня посмотрели почти 4,5 миллиона раз

Новый клип Little Big за три дня посмотрели почти 4,5 миллиона раз
Новый клип группы Little Big на песню SMD2020 посмотрели почти 4,5 миллионов раз за три дня, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.

Музыкальное видео на песню SMD2020, который участники группы посвятили 2020 году, было опубликовано 6 ноября на официальном канале коллектива и набрало уже более 4,4 миллиона просмотров.

В описании клипа говорится, что он является гимном ненависти к 2020 году – одному из самых сложных и противоречивых годов XXI века. "Мы соболезнуем всем, кто пострадал в этом году, и надеемся, что следующий будет лучше", - поделилась группа.


Little Big – российская панк-рейв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива - вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Группа должна была представлять Россию на международном музыкальном песенном конкурсе "Евровидение-2020", который был отменен из-за коронавируса.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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