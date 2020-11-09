Новый клип Little Big за три дня посмотрели почти 4,5 миллиона раз
Музыкальное видео на песню SMD2020, который участники группы посвятили 2020 году, было опубликовано 6 ноября на официальном канале коллектива и набрало уже более 4,4 миллиона просмотров.
В описании клипа говорится, что он является гимном ненависти к 2020 году – одному из самых сложных и противоречивых годов XXI века. "Мы соболезнуем всем, кто пострадал в этом году, и надеемся, что следующий будет лучше", - поделилась группа.
Little Big – российская панк-рейв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива - вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Группа должна была представлять Россию на международном музыкальном песенном конкурсе "Евровидение-2020", который был отменен из-за коронавируса.