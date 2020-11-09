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О пользе томатов простым языком

О пользе томатов простым языком

Мы многое знаем о продуктах, которые едим. Знаем, что какие-то из них полезны, какие-то не очень, одни рекомендованы при какой-то болезни, а другие наоборот запрещены. Все это зависит от содержания витаминов, состава. Но, ведь это так скучно. Всем же интересно, чем полезен продукт на простом, человеческом языке.

Взять, к примеру, томаты. Овощ ценится во всех странах мира. Полезен, в нем большое содержание того, другого. А чему и кому именно он полезен.


Помидоры помогают стать красивее. Во-первых, маска из томатов избавит вас от секущихся кончиков, укрепит ногти. А вот если в парикмахерской ошиблись в расчетах и ваши волосы поле неких процедур приобрели зеленоватый оттенок, то сделайте маску из помидор на волосы. Но не перестарайтесь, а то ваши волосы станут розовыми. Те, у кого ломкие волосы, которые после мытья пушатся и плохо расчесываются, могут пользоваться томатным соком, как кондиционером. После 3-5 минут воздействия, томаты сделают волосы блестящими, и они будут не только хорошо расчесываться, но и просто блестеть.



Знаете, что томат идеальный овощ не только для тех, кто сидит на диете, а и для тех, у кого диагноз — сахарный диабет. В состав томатов входит хром, который не позволяет сахару в крови «прыгать». Так что именно этот продукт диабетикам не только можно, но и нужно кушать.
Женщины очень страдают во время наступления менопаузы. Многие из них набирают лишний вес, испытывают стресс. Существует специальная диета, которая состоит только из овощей, а главная составляющая диеты — это наши томаты. Именно они могут приглушить многие негативные симптомы.
Те женщины, которые регулярно употребляют томаты, могут меньше беспокоиться за состояние своей кожи, чем те, которые томаты не жалуют. В томатах есть витамин, который называют эликсиром молодости. А еще они могут убрать пятна от акне, подтянуть кожу и сделать ее более упругой. Не нужно делать маску. Их нужно просто кушать. Все, что нужно коже, придет к ней изнутри.

Вообще, если хотите быть здоровым, то употребляйте больше того, что растет на грядке. Но если основным овощем будет именно томат, то очень скоро вы себя почувствуете намного лучше, чем раньше. Ну, и естественно, заглядывать в зеркало будете чаще.

# Интересное
По материалам: planktons

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