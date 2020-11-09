Омский губернатор дал поручения новому главе регионального минздрава

Анастасия Иванова

Любой конфликт, сбой, возникающую проблему нужно обсуждать, заявил губернатор Омской области Александр Бурков, представляя нового главу минздрава региона Александра Мураховского региональному кабмину.

О назначении нового министра здравоохранения Омской области стало известно в субботу, 7 ноября. Пост министра здравоохранения Омской области стал вакантным в четверг 5 ноября, когда после инцидента со машинами скорой помощи в отставку была отправлена Ирина Солдатова. Александр Мураховский, ставший новым министром здравоохранения, был главврачом городской больницы скорой помощи №1 в Омске, где лечили Алексея Навального, его кандидатура была согласована в Москве главой минздрава РФ Михаилом Мурашко. В понедельник, 9 ноября, губернатор Александр Бурков представил Мураховского региональному кабинету министров.

Губернатор отметил, что "факты разбалансированности" и отсутствия командной работы в министерствах, из-за которых происходят инциденты, подобные скандалу со "скорыми" 27 октября, "будут караться оперативно и жестко".

"Любой конфликт в любой отрасли - удар по всему региону, по всем людям, которые живут в Омской области. Если видите, понимаете, что может произойти сбой, - надо обсуждать. Не стесняться. Еще раз подчеркну: беда в одной отрасли - проблемы всех", - цитирует пресс-служба губернатора Александра Буркова.