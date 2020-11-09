Омский губернатор дал поручения новому главе регионального минздрава
О назначении нового министра здравоохранения Омской области стало известно в субботу, 7 ноября. Пост министра здравоохранения Омской области стал вакантным в четверг 5 ноября, когда после инцидента со машинами скорой помощи в отставку была отправлена Ирина Солдатова. Александр Мураховский, ставший новым министром здравоохранения, был главврачом городской больницы скорой помощи №1 в Омске, где лечили Алексея Навального, его кандидатура была согласована в Москве главой минздрава РФ Михаилом Мурашко. В понедельник, 9 ноября, губернатор Александр Бурков представил Мураховского региональному кабинету министров.
Губернатор отметил, что "факты разбалансированности" и отсутствия командной работы в министерствах, из-за которых происходят инциденты, подобные скандалу со "скорыми" 27 октября, "будут караться оперативно и жестко".
"Любой конфликт в любой отрасли - удар по всему региону, по всем людям, которые живут в Омской области. Если видите, понимаете, что может произойти сбой, - надо обсуждать. Не стесняться. Еще раз подчеркну: беда в одной отрасли - проблемы всех", - цитирует пресс-служба губернатора Александра Буркова.