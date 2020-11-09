Палестина поздравила "большого друга Израиля" Байдена с победой на выборах
Глава Государства Палестина Махмуд Аббас направил свои поздравления кандидату от Демократической партии США Джо Байдену, который по всей видимости станет следующим американским президентом.
Как сообщает палестинское агентство WAFA, в своем послании Аббас выразил надежду на укрепление отношений официальных Рамаллы и Вашингтона и совместной борьбы "за свободу и независимость палестинцев".
Так же, как и в случаях с другими поздравлениями от международных лидеров, Аббас отдельно упомянул в тексте послания вице-президента Камалу Харрис. Она стала первой в истории женщиной на этой должности.
Ruposters писал, что к 8 ноября Джо Байдена успели поздравить с победой Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Биньямин Нетаньяху, причем последний назвал лидера президентской гонки "большим другом Израиля".
В США до сих пор идет подсчет голосов на выборах президента. Победителем считается Джо Байден, однако Дональд Трамп обвиняет оппонента в электоральных махинациях с использованием почтового голосования и готовит обращение в Верховный суд, рассчитывая на пересчет бюллетеней в ключевых штатах. Подробнее о ситуации ранее рассказал Малек Дудаков.