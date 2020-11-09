Палестина поздравила "большого друга Израиля" Байдена с победой на выборах

Вадим Карасев

Джо Байден и Махмуд Аббас

Глава Государства Палестина Махмуд Аббас направил свои поздравления кандидату от Демократической партии США Джо Байдену, который по всей видимости станет следующим американским президентом.

Как сообщает палестинское агентство WAFA, в своем послании Аббас выразил надежду на укрепление отношений официальных Рамаллы и Вашингтона и совместной борьбы "за свободу и независимость палестинцев".

Так же, как и в случаях с другими поздравлениями от международных лидеров, Аббас отдельно упомянул в тексте послания вице-президента Камалу Харрис. Она стала первой в истории женщиной на этой должности.

Ruposters писал, что к 8 ноября Джо Байдена успели поздравить с победой Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Биньямин Нетаньяху, причем последний назвал лидера президентской гонки "большим другом Израиля".

В США до сих пор идет подсчет голосов на выборах президента. Победителем считается Джо Байден, однако Дональд Трамп обвиняет оппонента в электоральных махинациях с использованием почтового голосования и готовит обращение в Верховный суд, рассчитывая на пересчет бюллетеней в ключевых штатах. Подробнее о ситуации ранее рассказал Малек Дудаков.