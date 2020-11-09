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По обвинению в госизмене задержан бывший замначальника ГУ МВД в Крыму, — СМИ

По обвинению в госизмене задержан бывший замначальника ГУ МВД в Крыму, — СМИ

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

На административной границе с оккупированным Крымом украинская сторона задержала бывшего заместителя начальника ГУ МВД Украины в Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным источников издания, задержан бывший замначальника Крымского управления МВД, полковник милиции в запасе Николай Федоряна.

Он работал в структурах МВД до 2011 года. Затем с 2012 года возглавлял управление транспорта и авиации АО «Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз». После аннексии работал на оккупантов.

Прокуратурой АР Крым он подозревается в госизмене и содействии российским силовикам в ходе обысков по делам «Хизб ут-Тахрир». В Херсонском городском суде решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. По данным следствия, Федорян помогал ФСБ в организации незаконных обысков у крымских татар — он обеспечивал силовиков автомобилями.

Фото: ГПС Украины

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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