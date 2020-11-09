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Полиция Белоруссии задержала более тысячи протестующих

Полиция Белоруссии задержала более тысячи протестующих

Правоохранительные органы Белоруссии задержали более 1 тысячи человек во время пресечения состоявшихся в воскресенье акций протеста в Минске и некоторых других городах страны. Об этом сообщил в понедельник не зарегистрированный властями правозащитный центр «Весна».

На сайте центра опубликован список задержанных демонстрантов, в котором числятся 1 003 человека. Подавляющее большинство из них взято под стражу в Минске, несколько человек — в Бобруйске, Витебске, Жлобине, Гомеле, Ляховичах.

Участники протеста оппозиции под названием «Марш народовластия» в Минске в воскресенье не смогли сформировать единой колонны. Акция вылилась в протест разрозненных групп общей численностью несколько тысяч человек, собиравшихся на разных улицах центра белорусской столицы, их активно задерживали сотрудники органов правопорядка. Задержания участников протестов против политики белорусских властей продолжились в Минске вечером, спустя несколько часов после завершения марша.

В Белоруссии уже несколько месяцев продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12%. Она не признала результаты волеизъявления. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти заявляют о необходимости прекратить акции.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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