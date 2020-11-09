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Правозащитники сообщили о 800 задержанных на протестах в Белоруссии

Правозащитники сообщили о 800 задержанных на протестах в Белоруссии
Число задержанных на несанкционированных акциях протеста в Белоруссии в воскресенье превысило 800, сообщается на сайте не зарегистрированного властями республики правозащитного центра "Весна".

В частности, по данным центра, в списке задержанных к настоящему времени 810 человек, подавляющее большинство в Минске. Список продолжает обновляться по мере поступления новой информации. МВД Белоруссии число задержанных по стране пока не приводит.

Ранее оппозиция призвала провести в воскресенье в Минске и других городах Белоруссии массовые акции протеста - "марш народовластия". В Минске основной точкой сбора протестующих была названа площадь Свободы в центре города, однако сторонники оппозиции не смогли там собраться, чтобы пройти маршем. Силовики провели ряд задержаний и преградили подходы к этому району. Впоследствии протестующие пытались собраться в других местах в центре Минска, например у стелы "Минск - город-герой", на улице Кальварийской, проспекте Машерова, улице Богдановича, улице Немига. Но образовывавшиеся группы и колонны протестующих разгоняли силовики и блокировали дальнейшее передвижение. Позже группы оппозиции пытались собраться возле ТЦ "Рига" и на площади Бангалор, на улице Якуба Коласа, а также у метро "Пушкинская", но силовики разогнали протестующих.

Вечером в воскресенье в различных районах Минска продолжились локальные акции протеста, на которых также были задержания.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

# В мире
По материалам: ria.ru

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