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Продлен приём заявок на конкурс «Читающая школа – Читающая мама – Читающая страна»

Продлен приём заявок на конкурс «Читающая школа – Читающая мама – Читающая страна»

Всероссийский онлайн-конкурс «Читающая школа – Читающая мама – Читающая страна», направленный на популяризацию семейного чтения и повышение читательской грамотности школьников, с привлечением родительского, педагогического и библиотечного сообществ, проходит при поддержке Министерства просвещения, сообщает пресс-служба ведомства.

Приём заявок на него продлён до 22 ноября этого года.

В конкурсе две номинации. Первая: «Читающая школа – читающая страна». Цель работы жюри, оценивающего материалы в этой номинации, – проанализировать практики в сфере детского и семейного чтения, которые используют в образовательных организациях, выявить лучшие из них, чтобы потом тиражировать их. Вторая: «Читающая мама – читающая страна». Здесь жюри оценит, как сейчас продолжаются традиции семейного чтения.

Организаторы конкурса – АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Русская школьная библиотечная ассоциация, ООО «Цифровое образование».

Конкурс проходит в социальной сети «ВКонтакте».

Подробная информация – на https://vk.com/reading_rus и на официальных сайтах организаторов конкурса www.rusla.ru и www.asi.ru.

# Общество
По материалам: edu.ru

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